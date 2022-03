Augmentation des capacités du chenal du port minéralier de la SNIM :Communiqué de presse

L’exploitation des nouvelles capacités du chenal du port minéralier de la SNIM à Nouadhibou a été marquée, le 22 février 2022, par la sortie du navire PS PALIOS, chargé d’une cargaison d’environ 180.000 tonnes. Depuis, deux autres bateaux avec, des cargaisons de même taille, ont quitté le port, attestant de la navigabilité sûre du chenal, après son dragage, pour des minéraliers chargés à ce niveau.

«Le dragage de notre chenal est une importante réalisation qui hisse notre port au niveau des ports de la concurrence et le rend compétitif. Nous pouvons aujourd’hui, grâce à la nouvelle capacité du chenal, charger des bateaux de plus de 200.000 tonnes », a déclaré le Directeur du Chemin de Fer et du Port, M. Houcein Ould Mohamed Mohmoud, qui note «que la réduction du nombre de navires chargés contribue significativement à la réduction de notre empreinte carbone».Le projet d’élargissement et d’approfondissement du chenal d’accès au port minéralier a été achevé en décembre 2021, après la mise à jour, par les autorités de référencement, des cartes de navigation maritime.

Le dragage du port, dont le coût de réalisation s’élève à 110 millions d’euros, «est un projet structurant pour l’avenir de l’entreprise et pour les projets miniers, en cours de développement dans le cadre de partenariats. Nous exprimons nos sincères remerciements à nos partenaires au développement, en particulier la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour leur appui à ce Projet. »

La SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) opère dans la recherche, l’exploitation, le traitement et la commercialisation du minerai de fer. Elle gère l’intégralité de sa chaîne de production dont un chemin de fer de plus de 700 km et un port minéralier en eau profonde à Nouadhibou.

Elle accompagne l’évolution socioéconomique de la Mauritanie et en constitue une véritable locomotive de par le volume de ses ventes, sa contribution au PIB et l’effectif de ses salariés.

La SNIM marque également de son empreinte le tissu industriel national avec plusieurs filiales actives dans des domaines allant du tourisme à la construction mécanique en passant par la fonderie, le transit, la consignation, les pierres ornementales, les installations pétrolières, etc...

