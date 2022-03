ENABEL/OXFAM : Aioun : Atelier de plaidoyer sur la gestion durable des infrastructures

Organisé par le consortium RIMDIR regroupant les Ongs (OXFAM, ADICOR et ODZASAM) avec l’appui d’ENABEL sur les fonds de l’UE. Cet atelier de plaidoyer sur la gestion durable des ouvrages réalisés dans le cadre du RIMDIR au niveau de sa zone d’intervention, s’est déroulé à Aioun les journées du 2 et 3 mars.

Ont pris part à ses travaux, les représentants des services techniques directement concernés (les délégués de l’agriculture et de l’élevage), le coordinateur du consortium RIMDIR, les maires des communes cibles (Agharghare, Gaet Teydoume et Sava) et les représentants des comités villageois de gestion des ouvrages.

Objectif : l’adoption d’une stratégie qui assure aux communautés la pérennité des services fournis par l’exploitation des ouvrages agro-sylvo-pastoraux (Barrages et points d’eau) réalisées dans leurs terroirs.

Ouvrant les travaux de l’atelier en présence du Hakem d’Aioun Cheikh Sa’Ide Baguily, du maire d’Aioun Djé Dey, du vice-président du conseil régional Mohamed Ould haimedatt, le Wali adjoint du Hodh Elgharbi Mr Ba Alioun Abderrahmane a remercié la coopération Mauritano-belge et en particulier (ENEBEL) valorisant sa contribution dans la promotion du développement local à travers des actions concrètes qui s’inscrivent dans la droite ligne des orientations nationales.

Pour sa part le Maire Djé Ould Déy a prononcé un mot de bienvenue et souhaité aux participants le plein succès de leurs travaux.

Après la cérémonie officielle d’ouverture des travaux de l’atelier, les participants ont suivi des exposés qui ont porté essentiellement sur le processus du plaidoyer (comment élaborer d’éventuelles requêtes et sur quel base ou cadre légal ? Quels sont les créneaux porteurs ?).

Ensuite ils ont été répartis en groupes de travail autour de la problématique de la gestion durable des ouvrages.

Au sein des travaux de groupes comme en plénière les débats et discussions ont porté essentiellement sur ce qu’il faut faire et qui doit le faire pour assurer la pérennité des infrastructures?

Au terme de leurs travaux, les différents acteurs (commune, comités villageois, services techniques) sont parvenus à dresser un inventaire de l’ensemble des problèmes liés à la gestion durable des barrages et des points d’eau réalisés au profit des communautés dans le cadre du RIMDIR. Ils ont également définit le rôle que peut ou que doit jouer chaque acteur dans le suivi ainsi que sa responsabilité et contribution dans la maintenance et la préservation des ouvrages.

« Parmi ces problèmes certains peuvent être réglés localement par contre d’autres plus compliqués dépassent parfois les moyens et les compétences des acteurs locaux et demandent l’assistance, l’accompagnement et l’orientation vers d’autres créneaux d’où l’importance de la maitrise par les acteurs des techniques du plaidoyer » souligne l’un des experts dans sa communication.

En marge de travaux le calame a pu recueillir à chaud les témoignages de certains participants sur les réalisations du RIM/DIR et leurs impressions par rapport à cet atelier sur le plaidoyer.

Selon le maire de Gaet Teydoum Mr Jiddou Ould Mohamed Mahmoud la réhabilitation par le RIM/DIR du barrage de Gaet Lb’ar (qui a fait 30 ans hors usage) est exploité aujourd’hui par les agriculteurs de 8 villages et contribue concrètement à l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone à travers leur accès à l’eau potable et la couverture de leurs besoins en denrées alimentaires de première nécessité (céréales et légumes)

« Pour ce qui est de l’organisation de cet atelier de plaidoyer sur la gestion des ouvrage elle ne peut être que la bienvenue car elle s’inscrit dans la droite ligne des préoccupations des bénéficiaires ». conclut le maire

Pour Mohamed Ould Moussa, président du COGES de la localité de Guelb EL Aich, village bénéficiaire a précisé que la réhabilitation du barrage est une grande réalisation au profit des populations qui vivent essentiellement des revenus tirés de l’agriculture qu’ils pratiquent à grande échelle.

Le coordinateur de ENABEL Mr Moussa Thiam a pour sa part mis en exergue l’objectif principal de l’organisation de cet atelier sur le plaidoyer qui dit il vise l’élaboration d’une stratégie participative impliquant l’ensemble des acteurs (maires, service techniques, comités villageois..) pour assurer la pérennité de la gestion des ouvrages réalisées à leur profit par le RIMDIR.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs