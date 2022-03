UE/Consortium (Oxfam-SAFIRE): Organisation à Aioun d'un forum sur la migration et ses opprtunitės dans le Développement

Le consortium Oxfam -SAFIR vient d'organiser à Aioun (Hodh Elgharbi ), avec l'appui de l'UE et en collaboration avec le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP), les journėes du 28 février et premier mars un forum sur la migration et les opportunitės qu'elle peut offrir pour la promotion du dėveloppement des terroirs d'origine.

Placė sous le thème "Migration, développement ėconomique des terroirs et emploi des jeunes", ce forum a ete marqué par une participation inclusive de l'ensemble des acteurs concernės. Avaient pris part à ses travaux des participants issus de trois Wilayas (le Hodh Elgharbi, le Hodh Echarghi et Nouakchott). Parmi eux des maires, des reprėsentants des structures dėcentralisées de l'état (MEFP, MASEF, MID, ..) des IMF (CDD, Techghil, PROCAPEC, Djikkė, twize...) des ongs nationales et Internationales (Oxfam, Action Contre la Faim, Terre Des Hommes, AFCF, ODZASAM. ..), des reprėsentants des projets (SAFIRE, RIM-FIL, PRODEFI...) ainsi que des OSP (Fėdėration Rėgionale de l'artisanat et des mėtiers, coopėratives fėminines... .).

Ouvrant les travaux du forum, le Wali adjoint du Hodh Elgharbi a remerciė les diffėrents partenaires notamment l'UE pour l’appui qu'elle n’a cessė d'apporter à la Mauritanie en particulier dans le domaine de la promotion du Développement local.

M. Bâ Alioune Abderrahmane a soulignė l'mportance des actions menėes sur le terrain par les ONGs partenaires et leurs contributions dans la création d'emplois et l'insertion en particulier des jeunes chômeurs dans la vie active.

Pour sa part le maire d'Aioun, M. Djė Dey a remerciė les participants souhaitant plein succès à leurs travaux.

Après la cėrėmonie d'ouverture, la delegation officielle et les participants ont visitė des expositions de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et d'autres confectionnės par des artisans locaux.

Ces expositions en marge du forum sont organisėes par les bénéficiaires des financements du projet SAFIRE.

Ensuite les participants ont suivi des prėsentations rėalisėes par les reprėsentants des Ongs et des diffėrents projets.

L'occasion pour chaque intervenant de dresser un bilan qui met en exergue sa zone d'intervention, ses rėalisations, les principaux dėfis ainsi que les besoins de financement pour le dėveloppement. Les participants ont suivi ėgalement des tėmoignages formulės par des jeunes insėrės.

En effet, dans le cadre du projet SAFIRE, 2312 jeunes dont 81,5% de femmes ont beneficiė de formations techniques et professionnels. Mieux 8888 jeunes porteurs de projets ont été accueillis dans les guichets d'emploi. Certains d’entre eu ont assistė au travaux du forum. Ils ont exprimė au nom du groupe leur profonde gratitude et vive reconnaissance au projet SAFIRE pour les avoir formés et accompagnés. C'est grâce au projet SAFIRE, disent-ils, que nous avons reçu des formations dans les domaines de l'entreprenariat, de la couture, de la coiffure, de la patisserie.....", tėmoigne une bėneficiaire.

"C'est encore lui qui nous a accordė ou facilitė les financements avec un accompagnement tout au long du processus’’, conclut Madame Aminata Yahya Dia présidente de l'Ong "Engagées pour travailler",

La prėsentation du thème : quels rôles peuvent jouer les migrants dans le dėveloppement de leurs terroirs fut l'occasion d'ėchanges avec les participants et en particulier les acteurs clės (maires, conseils rėgionaux...) sur les opportunitės offertes par la valorisation des dynamiques migratoires.



Les travaux du forum ont ėtė couronnės par une rėelle prise de conscience de l'importance de la diaspora dans le Développement local. Les acteurs clės dans ce domaine ont exprimé une sincère volonté d'oeuvrer à impliquer les migrants dans le Développement économique de leurs terroirs sollicitant l'appui technique et l'accompagnement des partenaires.

Clôturant les travaux du forum, le premier adjoint du prėsident du conseil rėgional M. Mohamed Haymidatt s'est rėjoui de l'atmosphère de travail et d'ėchanges fructueux qui ont manquė les travaux du forum.

Il a louė la pertinence des exposės et la sincérité des témoignages qui, dit il, plaident en faveur de l'amėlioration concrète des conditions de vie des beneficiaires des actions du consortium OXFAM -SAFIRE et de leurs impacts positifs sur le dėveloppement local.

Moustapha Bechir, Cp Hodhs