Sports… Sports… Sports…

Football : AG Ligues de Nouakchott

Samedi 26 Février, Sidi ould Imigine a été élu au poste de président de la Ligue de football de Nouakchott-Ouest. Le président d’Oasis Tevragh Zeïna a recueilli à l’unanimité les voix des onze clubs présents sur les quinze recensés. Son principal concurrent Brahim N’Daw, secrétaire général du FC Tevragh Zeïna, s’était retiré de la course. Ould Imigine succède à Moussa ould Khaïri.

Le renouvellement des ligues de Nouakchott avait été entamé vendredi avec la reconduction de Mohamedou ould Mohamed Saleck à son poste de président de la ligue de Nouakchott-Nord. Ses deux challengers avaient été déclarés inéligibles en raison de vices de forme entachant leur candidature. Ce dimanche se tiendra la dernière assemblée générale, celle de la ligue de Nouakchott Sud.

Super-D1: FC Nouadhibou champion à mi-parcours !

Le championnat national de première division (Super-D1) est à mi-chemin. Après la 13èmejournée disputée le week-end dernier et le match en retard FC Nouadhibou-Kaédi FC disputé le vendredi 25 Février au stade Olympique et remporté brillamment par les Orange (4-0), le FC Nouadhibou a arraché, des mains de son voisin l’ASC SNIM, leader avant le coup d'envoi, le titre honorifique de champion à l’intersaison, confirmant ainsi sa suprématie en Super-D1.

La formation orange compte 28 points, soit 1 de plus que son dauphin l’ASC SNIM. Les Galactiques du FC Tevragh-Zeina complètent le podium avec 25 points. Sur les treize journées, 198 buts ont été inscrits soit 2,17 buts par match. La journée la plus prolifique fut la dixième avec 21 buts et la treizième la plus pauvre avec 4 buts. Les huit buts de l’opposition entre l’ASAC Concorde/ et le FC Gourel Sangué (6-2), lors de la onzième journée, constituent le record actuel d’offensivité. Les meilleures attaques de cette première partie sont celles du FC Nouadhibou, de l’ASAC Concorde et de Nouakchott-King’s avec chacun 22 buts marqués.

Stats de la phase aller

FC Nouadhibou, champion à mi-parcours avec 28 points ( 8 victoires , 4 nuls, 1 défaite) ; nombre de buts : 198 soit 2,17 buts par match ; journée la plus prolifique en buts : 10èmejournée (21 buts) ; journée la plus pauvre en buts : 13èmejournée (4 buts) ; match le plus offensif : Concorde- FC Gourel Sangué (6-2, 11èmejournée) ; meilleure attaque : FC Nouadhibou, ASAC Concorde, Nouakchott-King’s (22 buts chacun) ; meilleure défense, FC Nouadhibou (5 buts encaissés) ; plus faible attaque, Kaédi FC(7 buts) ; plus faible défense, FC Gourel Sangué, 32 buts encaissés ; meilleurs buteurs ex-aequo (7 buts), Amadou Sané (AS Garde) et Sidi Cheikh Maatala (FC Tevragh Zeïna) ; meilleur clean sheet :ASC SNIM (7 matchs sans encaisser de buts) : 7èmejournée, ASC SNIM/Trarza AC (1-0) ; 8èmejournée, AS Garde/ASC SNIM (0-3) ; 9èmejournée, ASAC Concorde/ASC SNIM (0-1) ; 10èmejournée, ASC SNIM/FC Gourel Sangué (2-0) ; 11èmejournée, N. King's/ASC SNIM (0-1) ; 12èmejournée, ASC SNIM/ACS Ksar (2-0) ; 13èmejournée, ASC Tidjikja/ASC SNIM (0-0).