8ème congrès de la SMC : Sous le signe des pratiques cardiologiques en 2022

La société mauritanienne de cardiologie a démarré, ce samedi 26 février 2022, en début d’après-midi, les travaux de son 8e Congrès à l’hôtel Al Salam Resort de Nouakchott, sous le thème les ‘’Pratiques cardiologiques en 2022.’’

Durant 3 jours, les congressistes mauritaniens et leurs homologues venus du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, du Mali, de la Côte d’Ivoire, de France et d’Italie de passer en revue les pratiques de la cardiologie en 2022. Au cours de ces deux jours, les participants suivront plus de 16 séances scientifiques, et 7 ateliers, des séances paramédicales et exposés sur les pathologies du cœur et autant d’interventions sur les avancées technologiques permettant de les prendre en charge.

Dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion devant un parterre de spécialistes, de sommités de la cardiologie, le Pr. Khaled Boye, président de la Société mauritanienne de cardiologie a insisté sur les circonstances de la tenue, en présentiel de ce 8e congrès, intervenue après 3 années de COVID 19 et au moment où notre pays enregistre zéro covid. Ould Boyé a saisi cette occasion pour louer les efforts déployés par les pouvoirs publics pour enrayer la pandémie. Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes étrangers, le président de la SMAC s’est dit convaincu que cette rencontre en présentiel sera beaucoup plus didactique, plus interactive et plus vivante, elle offrira l’opportunité pour les participants de suivre les exposés et d’échanger les expériences pour actualiser leurs connaissances et sortir de probantes recommandations. Il a mis à profit cette rencontre pour adresser ses remerciements à l’ensemble des partenaires. Au gouvernement, à travers le ministère de la santé pour les facilités accordées, aux sociétés de pharmacie pour leur présence et à tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette rencontre.

Donnant le coup d’envoi officiel des travaux du congrès, la secrétaire générale du Ministère de la santé, Dr. Halima Ba a souligné l’importance ce congrès dont le thème reflète l’importance de la prévalence des maladies cardiovasculaires et un baromètre du système national de santé mauritanien. C’est l’occasion, a ajouté la secrétaire générale, d’évaluer les efforts fournis, par rapport à l’évolution des sciences et techniques en perpétuelle mutation. Dr. Ba a rappelé le souci constant des autorités de la République qui ne cessent d’œuvrer pour la prise en charge des patients, à travers la création d’un centre de référence (CNC), avec l’appui de la BID, dont l’action a permis de réduire les coûteuses évacuations vers l’étranger et de renforcer la formation du personnel. Il faut noter que les travaux d’ateliers ont démarré la veille (vendredi 25 février).

Signalons que la cérémonie s’est déroulée en présence de la présidente du conseil régional de Nouakchott, Madame Fatimetou Abdel Malick, du directeur du centre national de cardiologie (CNC), le Pr. Ahmed Eba El Welaty et de nombreuses personnalités du secteur.

Enfin, il faut noter que de nombreux laboratoires pharmaceutiques parmi lesquels on peut citer Bazi et Square ont profité de cet évènement pour venir faire la promotion de leurs produits et du markéting à travers des expositions.

DL

Encadré



Le directeur du CNC, le Pr. Ahmed Eba évalue les travaux du 8e congrès de la SMAC

‘’La Société Mauritanienne de Cardiologie (SMAC) a tenu la huitième édition de son congrès annuel les 24, 25 et 26 Février 2022, sous la Présidence d’Honneur de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, sur le thème : « Pratiques Cardiologiques en 2022 : Rappel de l’importance de la prévalence des maladies cardiovasculaires ».

Cette importante rencontre, qui a été ouverte par Mme la Secrétaire Générale du Ministère de la Santé, a vu la participation effective de plus de Trente (30) invités étrangers, des scientifiques de renommée internationale.

Il s’agissait de la première rencontre en présentiel, depuis l’avènement de la pandémie de Covid-19, ce qui lui a permis d’obtenir des débats plus vivants, plus didactiques et plus interactifs. Les débats ont tourné autour des dernières recommandations en Cardiologie, ce qui a permis aux participants d’actualiser leurs connaissances dans le domaine.

Les Cardiologues mauritaniens se sont illustrés dans les travaux scientifiques, auxquels ils ont pleinement participé.

Au total, il a été programmé, pour les 3 jours de travaux, seize séances scientifiques et sept ateliers. En outre, comme il est d’usage dans tous les congrès antérieurs, il a été prévu des séances dédiées aux Médecins Généralistes, ainsi qu’au Personnel Paramédical.

A l’issue des travaux, il est permis de dire que cette huitième édition du Congrès de la SMAC a été un franc succès, au regard du haut niveau des exposés scientifiques qui y ont été faits, de la qualité des intervenants, de la richesse des débats qui s’en sont suivis, ainsi que des résultats obtenus qui ne manqueront pas d’impacter positivement le niveau de connaissances de notre personnel et d’améliorer leurs compétences dans la pratique des prestations de qualité qui seront fournies aux malades.

Enfin, il est possible d’affirmer que les différents thèmes qui ont été développés au cours de ces différentes rencontres, ont permis d’approfondir et d’actualiser les connaissances des participants, base d’amélioration de leurs compétences sur les récents développements de leur spécialité, leur offrant ainsi les armes nécessaires pour résoudre les problèmes de santé cardiovasculaires posés à nos populations.’’