Arafat &Riyad : Education à la citoyenneté et promotion de la culture de la paix dans le milieu scolaire

L’Association pour l’Insertion des Enfants et Jeunes Travailleurs (AIEJTM) a lancé, samedi 26 février, dans la salle des conférences de la mairie d’Arafat, le projet ‘’Education à la citoyenneté et promotion de la culture de la paix pour la coexistence pacifique dans les communes d’Arafat et de Riyad’’.Ce projet est soutenu par Save the children et Actions sur financement de l’Union Européenne

Ce projet de six mois vise à contribuer à la mise en place d’un environnement favorable au développement d’une citoyenneté responsable, à la promotion de la cohésion sociale pour une coexistence pacifique dans l’espace scolaire et communautaire. De façon spécifique, ce projet va renforcer l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire en donnant aux enfants les moyens de participer de manière réfléchie et responsable à la vie sociale et culturelle de l’école. Des campagnes de sensibilisation à travers des activités culturelles qui promeuvent la coexistence pacifique et la cohésion sociale entre personnes de différentes communautés seront organisées.

12 000 personnes des deux communes d’intervention vont bénéficier indirectement de ce projet.700 personnes (50 collégiens, 25 enseignants, 25 membres du cadre de concertation des jeunes de la commune d’Arafat, 600 membres des communautés des deux zones) vont bénéficier directement du projet.

Procédant au lancement de l’atelier, M. Bocar Alassane Sylla, responsable de projet à l’AIEJTM a affirmé que le projet vient à point nommé d’autant qu’il est important d’œuvrer dans la protection, l’accompagnement et l’encadrement des jeunes. Ce qui permettra, dit-il, à l’enfant de vivre dans un environnement protecteur de ses droits. L’AIEJTM, avec la confiance réitérée des acteurs du système de protection, va, ajoute-t-il, apporter son expérience, son savoir-faire dans le cadre des actions de formation aux bénéficiaires afin que les enfants vivent dans un cadre de cohésion sociale. Il s’agira aussi d’œuvrer à ce que les enfants deviennent de véritables leaders du vivre ensemble. Quant à Mme Houlimata Diagana de l’ONG Actions, elle a indiqué que les activités culturelles (poésie, dessin, chants, sketchs) qui seront initiées sur les thématiques de la citoyenneté et de la cohabitation pacifique constituent des occasions précieuses pour le milieu scolaire.

A son tour, M.Djibril Diop, inspecteur de l’enseignement fondamental, s’est réjoui du lancement de ce projet et ne compte ménager aucun effort pour le soutenir. Pour sa part, Mme Salma Ely Lejrab, présidente de l’ ONG Belfiofic, s’est félicitée du lancement de ce projet et a salué le dynamisme de l’AIEJTM et les importantes réalisations sur le terrain avant de l’encourager à persévérer sur cette lancée. Mlle Salma Lemrabott Sid’Ahmed, membre du cadre de concertation des jeunes de la commune d’Arafat, a souligné que les thématiques choisies sont d’importance particulière surtout dans le milieu scolaire et constituent des moments forts pour préparer l‘avenir de demain pour vivre dans une coexistence pacifique.

Après le cérémonial protocolaire, les participants ont suivi une présentation du projet effectuée par M. Bocar Alassane Sylla suivie d’échanges et discussions.