Finales de la 3ème édition du Concours de l’Eloquence

Les anciens locaux de l’Assemblée Nationale ont abrité ce samedi soir (26 février) les finales de la troisième édition du concours de l’Eloquence, placée sous le thème de « la vie après la pandémie de COVID-19 » qui sévit à travers le monde depuis deux ans. Cette manifestation est organisée par l’association littéraire « Traversées MAURITANIDES » en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

Après délibération du jury, présidé par Mme Hindou mint Ainina, conseillère à la primature, ancienne ministre de la culture et femme de médias, le troisième prix arabophone a été décerné à Mouna mint Tolba, et le troisième prix francophone est allé à Bocar Mako Coulibaly.

Le deuxième prix arabophone est revenu à Sarah Mohamed Deida, et deuxième prix francophone à Latifa Moctar.

Les premiers prix de la cuvée 2022, dans les catégories francophone et arabophone, ont été respectivement attribués à Fatou Marega et Tacko Soumaré.

En plus de la présidente, les autres personnalités membres du jury de la troisième édition du Concours de l’Eloquence 2022, sont : Maître Mohameden El Id, avocat, député à l’Assemblée Nationale, Hacen Lebatt, journaliste/consultant, Dr Mohamed Mahmoud Ely Mahmoud, Directeur Général de la Santé, Aissata Lam, Directrice Générale de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement en Mauritanie (APIM) et Bernard Rubi, conseiller Coopération et Action Culturelle à l’Ambassade de France.