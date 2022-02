Entreprenariat au féminin: Les conseils d’une cheffe d’entreprise

L’entreprise El HABIB Holding a organisé ce samedi 26 février 22 au Monotel, une conférence sur le thème « Entreprendre au féminin ». Une occasion pour sa directrice générale, Amina Habib de donner un cours ou plus clairement des pistes de réflexions et des conseils à un public constitué principalement de jeunes femmes et filles, sur comment se lancer dans cette aventure qui, selon elle, n’est pas plus risquée que les autres. Dans un exposé très didactique, elle explique d’emblée qu’il n’y a pas de recette miracle mais quelques atouts tels l’audace, l’ambition, le flair, la vision, la confiance en soi et le désir de vivre autonome, indépendante et savoir se faire respecter. L’objectif final étant de « pouvoir se regarder dans le miroir tous les jours et être heureuse avec les décisions qu’on a prises », comme l’avoue une entrepreneuse ayant réussi.

Et cette jeune dame qui semble avoir trouvé son chemin et sa place dans un monde très masochiste de reconnaître qu’on a également besoin d’un entourage qui conseille, soutient, encourage et d’une équipe avisée et motivée. Et pour preuve, elle donne son exemple : je suis partie de rien, je n’avais ni gros moyens ni soutien haut placé ; seule une volonté et une détermination à réussir, et une expérience de 15 ans dans une banque, laquelle m’a permis de me lancer. ‘’Ce n’est pas facile, il faut se battre au quotidien, car dans notre pays, les femmes se heurtent à beaucoup d’obstacles : la famille, les hommes et la confiance des banques qui ne prêtent qu’aux riches’’, déplore-t-elle. En Mauritanie, embraye-t-elle, on apprend aux femmes, depuis leur jeune enfance qu’elles doivent, quel que soit leur niveau intellectuel et compétences, vivre au dépendant d’un homme et s’occuper des enfants. Elle invite les femmes à briser ce frein psychologique qui les enferme et prive le pays de nombreuses compétences, car en créant des entreprises, les femmes apportent une valeur ajoutée à l’économie, offrent des emplois et contribuent au développement de leur pays. Amina Habib de convoquer Dina Lavoie pour illustrer ses assertions ; celle-ci définit la femme entrepreneure comme « la femme qui, seule ou avec un ou des partenaire(s), a fondé, acheté ou accepté en héritage une entreprise, qui assume tous les risques et responsabilités financières, administratives et sociales et qui participe quotidiennement à sa gestion courante ».

L’exposé a été suivi d’un échange riche avec de nombreuses participantes visiblement désireuses d’apprendre pour se frayer un chemin dans l’entreprenariat féminin. La distributions d'attestations et une photo de famille sont venues clore cette journée de réflexion.