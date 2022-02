Technicien Supérieur de Santé (TSS) en anesthésie-réanimation sortant du Maroc, Sall Abdoulaye Clédor est titulaire d’un DES des visiteurs médicaux à Dakar. Âgé de 55 ans, Sall est l’un des cadres très entreprenants du pays. Il préside le groupe International Médical Service (IMS) qui dispose des filiales que sont IFES, ex MOSTAKBAL, pionnier dans la formation des délégués médicaux, la Maison du médecin spécialisée en vente de matériels médicaux et consommables et SUMA ASSISTANCE évoluant dans l’assistance médicale et location d’ambulances. Sall est membre fondateur de l’Association de distributeurs d’équipements médicaux dont le mandat vient de s’achever. A ce titre, il a eu à participer, en tant que secrétaire général de l’ADEM, à plusieurs salons d’expositions sur les équipements médicaux dont l’EXPOMED d’Istanbul et d’ARAB HEALTH de Dubaï 2021, deux des plus importants salons sur les équipements médicaux du monde..

Le Calame: Depuis quand avez-vous créé l’AMDEM ? Pour quoi faire ?

Sall Abdoulaye Cledor : Mes collègues et moi avons mis sur pieds l’association mauritanienne de distributeurs d’équipements médicaux (ADEM) en 2019. Elle regroupe une cinquantaine de membres. L’objectif est de contribuer à l’équipement des structures de santé, publiques et privées du pays. Comme vous le savez, les équipements médicaux évoluent très vite, ils suivent l’évolution des nouvelles technologies et proviennent essentiellement de l’étranger, notre objectif est de les disponibiliser sur le marché local afin de répondre aux urgences en la matière.

-Quels types de matériel médical vous mettez sur le marché national ? Quels sont vos rapports avec le ministère de tutelle ?

-Comme je l’ai dit tantôt, nous mettons sur le marché de produits de qualité, homologués par le ministère de la santé et participons à des appels à manifestations d’intérêt de la CAMEC pour ses fournitures. Nous entretenons les rapports les meilleurs avec le département de la santé qui est notre tutelle.

-Le matériel médical est essentiellement importé de l’étranger. L’ADEM bénéficie-t-elle d’exonération de l’Etat ? Quelles ont été les conséquences de la COVID19 sur votre secteur ?

-Les équipements médicaux sont essentiellement importés, ce qui demande l’approvisionnement en devises auprès de la BCM et des banques primaires. Ils arrivent principalement par bateaux voire par avions. Pour répondre précisément à ta question, je m’en vais vous dire que nous ne bénéficions pas d’exonération douanière mais seulement de TVA sur le consommable.

- Vous êtes également promoteur de la compagnie d'assistance médicale, SUMA ASSISTANCE. En quoi consiste ses activités ?

-Effectivement. SUMA ASSISTANCE met à la disposition de ses clients des ambulances médicalisées et un personnel qualifié pour aussi bien le transport de patients par voie terrestre que par avion ; nous sommes présentement en position au port de Nouakchott 24/24 dans le cadre de l'acheminement de la logistique du chantier GTA Ahmeyin avec notre partenaire. SOGECO /Bolloré.

Je signale que nous venons de renouveler notre parc automobile pour répondre aux besoins de notre clientèle et par ricochet, accompagner l'Etat dans sa stratégie d'urgence médicale qui se traduit par l'installation d'ambulances sur les axes routiers inter-régionaux.

-Quel a été le concours de l’ADEM dans la lutte contre cette pandémie ? Quels enseignements en a-t-elle tirés ?

- A l’instar des autres mauritaniens, notre organisation a répondu à l’appel des autorités mauritaniennes pour lutter contre la COVID19. Dans ce cadre, nous avons mis sur le marché national des masques, gels et gants à des prix abordables en dépit de la hausse mondiale des prix de leurs produits. Aussi avons-nous participé activement aux différentes campagnes de sensibilisation, de prévention de vaccination des citoyens.

Pour SUMA ASSISTANCE, notre action a consisté au transfert des malades graves dans des conditions optimales des cliniques et à domicile vers les centres de référence de l'Etat pour leurs prises en charges.

Enfin, si la pandémie de la COVID 19 a ébranlé les systèmes de santé, les économies, même les plus performantes du monde entier, elle nous aura appris plus d’humilité. Notre système de santé a beaucoup évolué, il a acquis beaucoup d’équipements et les capacités de notre personnel ont été fortement renforcées. Désormais, toutes les dispositions sont prises pour faire à toutes les eventualities: les stocks de dépistage et de vaccination sont désormais disponibles presque en temps réel. C'est une grande avancée. Comme le dit un adage, à quelques chose malheur est bon, nous avons beaucoup appris de cette pandémie.

Propos recueillis par Dalay Lam