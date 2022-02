Des organisations de la société civile, regroupées dans un consortium, ont procédé jeudi (24 février) dans les locaux de la commune d’Arafat au lancement du projet ‘’une société civile mauritanienne renforcée pour promouvoir les droits des enfants’’. Ce projet, soutenu par Save the children et Actions sur financement de l’Union Européenne est porté par les ONG Belfiofic et AEDED. D’une durée de six mois, le projet cible la communauté scolaire, en formant certains enseignants sur les droits de l'enfant en plus d'autres activités. Sur le terrain, les organisations se sont réparties les tâches et les communes. Dans le cadre d’un partenariat d’information et de formation dans la communauté scolaire des communes de Nouakchott, Sud l'ONG BELVIOFIC se chargera d’Arafat.Tandis que l’Association de l’Enfance de Dar Elbeidha pour le développement s’occupera de la commune d'El Mina.

Prenant la parole, lors de la cérémonie de lancement, la présidente du consortium, Mme Salma Ely Lejrab s’est réjoui du lancement de la première étape d'un projet de renforcement de la société civile mauritanienne pour la promotion des droits de l'enfant, financé et soutenu par l'organisation Save the Children sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des traités et pactes internationaux qui garantissent la protection, la promotion et l'accès des enfants aux services de base.

La présidente du consortium a remercié la famille éducative de leur accueil et de leur attention qu’ils lui ont accordée lors des premières étapes de rédaction du projet, en particulier le directeur régional de l’éducation de la wilaya sud. Elle a également remercié les maires des communes de Nouakchott sud pour leur grande contribution à l'adoption du projet, valorisant son importance dans la promotion des droits de l’enfant en milieu scolaire ainsi que l’équipe d’experts qui a travaillé pour la réussite de ce projet.

Mme Salma Ely Lejrab a remercié Save children et Actions pour le soutien et l’assistance permanents aux organisations mauritaniennes.’’ Nous espérons que Dieu le Tout Puissant nous aide à accomplir ce travail dans de bonnes conditions et devenir des partenaires de développement local incontournables dans la Wilaya de Nouakchott Sud’’, a-t-elle souhaité.

A son tour, Mme Aïssata Ba, cheffe de projet à Save children a mis en exergue l’importance de ce projet et sa portée incitant les organisations regroupées dans le consortium à tout mettre en œuvre pour sa bonne réussite. Elle s’est dite convaincue que ce partenariat est de nature à garantir la bonne marche de ce projet. Mieux à promouvoir les droits des enfants et l’affermissement de la cohésion sociale. Mme Ba a sollicité l’adhésion des populations pour un meilleur ancrage du projet.

Quant à Mme Mariam M’Bow, présidente de l’Association Enfance de Dar El Beïda pour le Développement, elle a remercié les partenaires techniques et financiers du consortium pour leur apport avant de s’engager à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet. Une soixantaine d’enseignants et d’élèves des trois communes (Arafat, ElMina et Riyad) de la wilaya de Nouakchott sud seront mis à contribution pour la promotion des droits des enfants au sein de leurs communautés. Des compétitions sportives et des activités culturelles notamment des sketchs seront organisées pour mieux véhiculer les droits des enfants.

La représentante de l’ONG Actions, Mme Meïmouna Abdeîlla a estimé que ce genre de projet d’importance particulière a des retombées positives pour les bénéficiaires. Elle a rappelé le rôle majeur de la société civile dans la promotion des droits des enfants.

Pour sa part, Mme Khadeïja Teiyik, cheffe de service des Affaires sociales à la mairie d’Arafat a incité le consortium dont elle a salué l’initiative, à tout mettre en œuvre pour atteindre leur cible non sans rappeler l’importance de la thématique.

Enfin, M.Saadbouh Ahmeïde, maire adjoint de la commune d’ElMina a fait ressortir les actions engagées par sa municipalité pour la promotion des droits des enfants et le cadre offert aux organisations de la société civile pour exécuter leurs différents projets.