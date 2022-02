Déclaration de l'Opposition Démocratique

Notre pays connaît une situation difficile, marquée sur le plan social notamment par la cherté de la vie, due à la fulgurante hausse des prix, la propagation de la pauvreté et le chômage qui sévit, particulièrement chez les jeunes. Sur le plan politique et de la gouvernance, la généralisation de la corruption, la déliquescence de l'administration, le rétrécissement du champ des libertés et les atteintes à l'unité nationale, du fait de l’exclusion et de la marginalisation subies par certaines composantes nationales, constituent des menaces à la cohésion de notre peuple.

L'insécurité intérieure et sur nos frontières, les répercussions de la situation géopolitique instable qui prévaut au Sahel et au Maghreb nous interpellent gravement.

Au vu de ce qui précède, et sur la base de notre ferme conviction que la conduite d'un dialogue national inclusif, dans le but de parvenir à un large consensus sur les questions nationales fondamentales, serait à même de protéger le pays des menaces pouvant résulter de cette situation, nous avons œuvré, sans relâche, pour le lancement de ce processus.

Il y a lieu, cependant, de constater que certains milieux cherchent, encore, à saper, par diverses manœuvres dilatoires, cette dynamique, engagée depuis quelque temps...

Les conditions acceptables de ce dialogue étant, désormais, réunies, nous attirons l'attention des autorités sur le fait qu'il est grand temps de l’engager, afin de redonner espoir aux Mauritaniens et aller de l’avant pour le renforcement de la cohésion nationale, l'enracinement de la démocratie, la réalisation de la justice sociale et la mise en œuvre d’un vaste programme de développement économique et social pour la prospérité du pays.

Pour notre part, autant demeurons-nous disposés à participer à cette dynamique, selon des délais raisonnables, autant nous ne serons plus en mesure d’attendre, indéfiniment, son hypothétique lancement, maintes fois repoussé pour des considérations incompréhensibles…

Nouakchott, le 20 Rajab 1443 – 22 Février 2022

Les Coalitions et Partis signataires

Coalition Vivre Ensemble (CVE)

Coalition Vivre Ensemble/Vérité et Réconciliation (CVE/VR)

Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD)

Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (TAWASSOUL)

Union des Forces du Progrès (UFP)

Union Nationale pour l’Alternance Démocratique (UNAD)