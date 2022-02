La Mauritanie célèbre  la semaine maghrébine de santé scolaire et universitaire

C’est sous le slogan « Sport et Santé dans le milieu universitaire », que la Mauritanie, à l’instar des autres pays du Maghreb organise la semaine maghrébine de santé scolaire et universitaire du 21 au 25 février 2022, à l’ Université de Nouakchott Al Aasriya.

Supervisant le lancement officiel de cette semaine, M. Ahmedou Ould Adahy Ould Khteyra, secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, a souligné l’importance de la pratique sportive au sein du monde universitaire ajoutant que la célébration de cette semaine permettra un ancrage du sport au sein de l’ Université de Nouakchott Al Aasriya.

Il a indiqué que ladite manifestation de cinq jours a pour but de "contribuer à la sensibilisation des étudiants à la nécessité de la pratique du sport, à travers l'organisation de plusieurs activités".

A son tour, le président de l’Université Al Asriya , Pr Cheikh Saadbouh Camara a estimé que « ces journées revêtent une grande importance pour le milieu universitaire ajoutant que les activités scientifiques, culturelles et sportives qui jalonneront cette semaine contribueront sans aucun doute à la consolidation d’une culture de la santé universitaire chez les étudiants de l’Université moderne de Nouakchott » .

Quant au président du Comité National olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), M. Abderrahmane Ethmane, il a exprimé sa gratitude au département de l’enseignement supérieur et à l’Université de Nouakchott pour la célébration de la semaine maghrébine sous le sceau de « Sport et Santé dans le milieu universitaire ». Il a affirmé qu’en ‘’collaboration avec l’université de Nouakchott seront organisés des meetings d’athlétisme afin de découvrir de nouveaux talents, leur encadrement et leur entrainement pour qu’ils puissent représenter la Mauritanie dans les compétitions sportives’’. M. Abderrahmane Ethmane espère que l’accord paraphé par le CNOSM avec l’Université de Nouakchott Al Asriya contribuera à détecter les capacités des jeunes talents mauritaniens et à servir de vivier aux différentes disciplines sportives.

Après le lancement des activités de la semaine maghrébine de la santé universitaire par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Ahmedou Ould Adahy Ould Khteyra, le président de l’Université de Nouakchott Al Aasriya, Professeur Cheikh Saad Bouh Camara et celui du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien, Monsieur Abderrahmane Ethmane ont procédé à la signature d’une convention de partenariat pour la pratique sportive et la promotion des valeurs olympiques . Cette convention quinquennale couvrira deux évènements importants : les journées olympiques et la semaine sportive de l’université.

Cette semaine sera marquée dans les facultés des Lettres et Sciences Humaines, celle des Sciences et Techniques par la tenue de conférence Intitulée « Activités physiques et santé de l’étudiant », de Journées de sensibilisation sur la nutrition, la santé bucco-dentaire, hygiène en milieu universitaire (projection d’affiches d’éducation sanitaire et distribution de médicaments) à la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques et de don de sang. En outre différentes activités sportives notamment l’Organisation d’une course cycliste par la Fédération Mauritanienne de cyclisme et d’un Marathon pour les étudiants sont au programme.