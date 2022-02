Rencontre coordination Mohand Baba Abeïd et la presse : fructueuse prise de contact

Le domicile de l'administrateur Ebou Mediana ould Batta, responsable de la Coordination de la famille du célèbre érudit Mohand Baba ould Abeïd, a abrité le samedi 19 Février une importante rencontre. Presque tout le monde du quatrième pouvoir a convergé vers la réception organisée en l'honneur des représentants de la presse et des blogueurs : presse écrite, audiovisuelle et électronique. Mets et boissons servis à profusion. Puis les invités se sont réunis dans le hall de la villa avec les membres de la Coordination. Le premier à prendre la parole fut le brillant journaliste El Housseïn ould Mohand qui a souhaité la bienvenue à tous, en les remerciant d’avoir répondu à l’appel. Et d’exprimer la volonté des associés de toujours entretenir les meilleures relations avec la presse et le respect qu'ils lui vouent. Porte-parole de ceux-ci, monsieur Fall a enchainé dans le même sens, souhaitant à son tour la bienvenue, en insistant, lui, sur l'importance de l’institution. Quant à son coordinateur Abou Mediana, il a fait part de sa joie à recevoir ce grand monde d'intellectuels, avant de rappeler les principes de son organisation qui « n'appartient », a-t-il dit, « ni à une famille, ni à une tribu, ni à un parti politique quiconque ». Et de saluer particulièrement ceux qui mettent « tous les Mauritaniens sur un même pied d'égalité, « ils sont les bienvenus au sein de la Coordination Mohand Baba ». Quelques poètes ont récité des stances louant l'ouverture d'esprit des adhérents à celle-ci. Divers autres invités, dont le directeur de Radio Kobenni, se sont également plus à remercier leurs hôtes pour l'accueil chaleureux et le climat fraternel de la rencontre.

Rappelons que le défunt et illustre érudit Mohand Baba ould Abeïd vécut au 19ème siècle au Trarza. Il était le cadi de l'émirat sous le règne de Mohamd Lehbib mort en 1860. Durant une trentaine d'année, Mohand Baba fit strictement respecter la Charia, flagellant, amputant les mains ou tuant, selon la gravité des cas, ceux l’avaient enfreinte.

Mohamed ould Ely