Sebkha : Don de matériel

Caritas Mauritanie a fait don d’un important lot de matériel destiné au ramassage des ordures au quartier C5 de Sebkha à côté des jardins maraichers du cinquième. Ce matériel est composé d’un Waw tricyle, de cent cinquante bassines, huit brouettes, huit râteaux et huit pelles. La cérémonie de remise de ce don s’est déroulée, mercredi 16 février, en présence de M. Fally Teuw, premier adjoint au maire de Sebkha et des notables et populations du quartier. Le matériel a été remis par les représentants de Caritas, M. Mokhtar Mohameden Louly et Mme Djeynaba Yall à M. Amadou Ousmane M’Bodj, chef du quartier.

Les habitants, dans le sillage des propos de leur chef, Amadou Ousmane M'Bodj ont vivement remercié Caritas Mauritanie dont la contribution pourra leur permettre d’assainir leur quartier. En comptant faire bon usage de ce matériel, ils espèrent être à la hauteur des attentes de leur donateur.