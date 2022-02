Tasiast annonce ses résultats de fin d'année et son Projet de Centrale Solaire

Nouakchott, le 17 février 2022_ Le 16 février, Kinross Gold Corporation "Kinross" a publié ses résultats pour 2021. Pour TMLSA, 2021 a été une année difficile, marquée par l'incendie de son broyeur. Avec le soutien du groupe Kinross dans cette situation sans précédent, TMLSA a réussi à éviter les licenciements, à sauvegarder l’emploi et à redémarrer sa production au second semestre pour atteindre ses objectifs de production ajustée pour le quatrième trimestre. Dans le cadre de l’ engagement de Kinross vis à vis des objectifs de Paris en matière de changement climatique, la Société a fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % d'ici 2030. La société a également approuvé un grand Projet Solaire à Tasiast, qui pourra fournir 20 % de l'énergie consommée sur le site.

Kinross a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2021, soulignant la résilience de la mine de Tasiast après l'incendie de son broyeur semi-autogène, survenu en juin 2021. L'arrêt du broyeur suite à cet incident a entraîné une production annuelle inférieure à celle de 2020. Les impacts opérationnels de l'incendie sur TMLSA et sur l'emploi ont été atténués grâce au soutien et à la flexibilité du portefeuille global de Kinross. En décembre 2021, TMLSA a fait des progrès significatifs dans le redémarrage de l'usine, avec une reprise des opérations et un accroissement de capacité de l'usine. La production d'or de Tasiast était de 406.509 onces en 2020 et de 170.502 onces en 2021.

En 2022, nous continuerons à nous centrer sur le développement de TMLSA comme l'une des meilleures mines d'Afrique et anticipons voir la fin de la première phase du projet 24k au cours du premier trimestre 2022.

En janvier 2022, Kinross a signé un accord avec le Gouvernement mauritanien pour relancer l'exploration extensive sur deux permis situés à l'ouest, à l'est et au nord de la mine de Tasiast. Kinross renouvellera les activités d'exploration sur ces permis et s'est engagé à consacrer un minimum de 10 millions de dollars à l'exploration au cours des trois prochaines années. Afin d'avancer de manière proactive, la société a budgété 5 millions de dollars pour l'exploration en 2022 sur ces licences. Cela permettra de construireles potentielsnécessaires, pour un nouveau moteur de croissance en Mauritanie et démontre l'engagement pour une activité de long terme en Mauritanie.

Dans le cadre de l'engagement global pris par Kinross pourla réductionde ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), la Société prévoit de lancer un projet de construction sur le site de Tasiast, d’une centrale solaire photovoltaïque avec un système de batteries de 18 MW et une capacité de production d'électricité de 34 MW. Le projet devrait être opérationnel à la mi-2023 et fournirait 20 % de l'énergie consommée sur le site.

Cette centrale solaire est un projet clé pour Kinross cette année, non seulement en termes de réduction des émissions globales de carbone de Kinross, mais aussi en termes de contribution à la réalisation des objectifs fixés par la Mauritanie lors de la dernière conférence sur le changement climatique. Notre projet solaire contribuera pour 58,5 % aux objectifs fixés par la Mauritanie lors de la récente COP26 pour la réduction des GES dans le pays.

Kinross reconnaît l'importance de l'apport d’une contribution positive pour mitiger les impacts du changement climatique, ainsi que sa responsabilité à cet égard. La stratégie de lutte contre le changement climatique est conforme aux valeurs et à l'engagement de Kinross en matière d'activité minière durable et s'appuie sur de solides expériences réalisées dans ce domaine.

S’exprimant à ce sujet, Mr Brahim Ould M’Bareck, Président de TMLSA a aussi souligné :

"Malgré les défis auxquels nous avons fait face en 2021, nous avons réussi à démontrer notre réactivité et résilience et ce, avec le soutien du groupe Kinross. En nous tournant vers l'avenir, nous sommes centrés sur la consolidation de notre chemin de croissance et la contribution au développement économique à long terme de la Mauritanie."

Tous les détails du communiqué global de la société Kinross sont disponibles à l'adresse suivante:

https://www.kinross.com/news-and-investors