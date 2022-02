Sebkha : Lancement d’un colloque communal sur le thème ‘les violences faîtes aux filles et femmes’’

Mme Hawa Falili Fall, présidente de l’Association Développement Social Intégré a procédé, jeudi 17 février, à l’hôtel de ville de Sebkha, au lancement d’un colloque communal sur le thème ‘les violences faîtes aux filles et femmes’’. Ce colloque, qui a regroupé une trentaine de participants, est organisé par l’Association Développement Social Intégré, en partenariat avec la commune de Sebkha, avec le concours financier de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Mauritanie. Cette rencontre constitue une occasion pour réunir les différentes parties prenantes et partenaires de lutte contre les violences basées sur le genre et réfléchir avec eux sur ce thème.

Ce colloque s’inscrit dans le cadre des activités du projet ‘’promotion des droits humains à travers la lutte contre les violences basées sur le genre.’’ Il donne l’opportunité, déclare Mme Hawa Falili Fall, de discuter sur la problématique des VBG, de partager les différentes expériences sur la prise en charge des VBG et de voir les synergies possibles entre intervenants’’. La présidente de l’ADSI a affirmé que le ‘’phénomène des VBG autrefois sujet tabou et une pratique cachée est devenu aujourd’hui une réalité visible dans la société et prend de l’ampleur, et donc interpelle tous : autorités sécuritaires, justice, acteurs de l’action sociale, élus locaux, acteurs de la société civile et partenaires techniques et financiers’’.

Mme Fall a saisi l’occasion pour remercier le maire de Sebkha pour sa disponibilité et son soutien aux efforts de l’association. ‘’Mes remerciements vont également à l’ambassade des Etats-Unis en Mauritanie pour son appui financier sans lequel ce colloque n’aurait pas vu le jour’’.

Prenant la parole, le maire de Sebkha, M.Aboubakar Soumaré a averti que’’ les violences basées sur le Genre est un fléau qu’on doit combattre. Il ne devrait même pas exister en Mauritanie’’. L’édile de Sebkha a, à travers plusieurs exemples tirés de la société musulmane, démontré l’importance de la place de la femme. Exprimant sa fierté de voir sa municipalité abriter ce colloque, AKA Soumaré a souhaité plein succès aux participants espérant qu’ils puissent sortir enrichis avec une foi forte.

L’imam Ishaq Ould Yacoub, après avoir béni le colloque, a rappelé le bannissement par l’islam de toutes formes de violence contre les femmes insistant sur la nécessité de protéger les filles et femmes en citant plusieurs exemples.Plusieurs autres intervenants, notamment l’adjointe au maire d'ElMina Mme Aissata Abou Dia, ont salué la tenue de cette rencontre modérée par Monsieur Aly Haïdara, directeur des personnes en situation de handicap au MASEF et l’importance de la thématique.