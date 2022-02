Classement FIFA : Dégringolade des Mourabitounes

Les Mourabitounes ont lourdement chuté au classement FIFA du mois de Janvier 2022.Lanterne rouge au classement de la dernière CAN, les protégés de Didier Da Rosa(trois défaites en autant de sorties, aucun but marqué)ont perdu treize places. Après avoir occupé des mois durant la 103ème, les partenaires de Dellahi Yali pointent désormais à la 116ème. Conséquence logique des dernières piètres prestations.

Mourabitounes U23 : la CAN en ligne de mire

Le staff de la sélection nationale U-23 poursuit sa préparation avec en ligne de mire les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie, qui devraient démarrer au mois de Septembre prochain. Après un stage organisé en Tunisie en Décembre, ponctué par deux rencontres amicales, le groupe d’Ahmed Aït-Ouarab a enchaîné des séries de regroupements au niveau local. « Nous organisons des stages une fois par mois avec la participation de joueurs locaux, afin d’améliorer la compréhension des consignes tactiques et effectuer un travail de renforcement musculaire », a informé le coach des Espoirs mauritaniens. « Le stage en Tunisie en Décembre dernier a permis de voir un maximum de joueurs expatriés dont certains revêtaient le maillot national pour la première fois ».

Toujours en vue des prochaines échéances, Ahmed Aït-Ouarab compte s’appuyer sur les prochaines dates FIFA pour réunir les meilleurs éléments de son groupe. « Il ya eu un rassemblement en Janvier et un second en Février. Il reste officiellement deux fenêtres internationales, en Mars et Juin, avant les éliminatoires de la CAN U-23. Nous profiterons de ces périodes pour continuer la préparation, si possible avec des matchs amicaux internationaux. »

Sénégal v/s Mali, trio arbitral mauritanien

Un trio arbitral mauritanien, composé d’Aïssata Lam, Mariem Chedad et Houlèye Diba, a été désigné par la CAF pour diriger le match entre le Sénégal et le Mali dans le cadre des éliminatoires de la Coupe féminine d’Afrique des Nations 2022.

Bakary N’Diaye retrouve Tevragh Zeïna

Bakary N’Diaye revient au FC Tevragh Zeïna. Après des passages peu convaincants au CD Lugo(Ligue 2 Santander Espagne) et à l'AS Rhodos (Super League 2-Grèce),le défenseur central s’est engagé avec les Galactiques. Victime de blessures lors du stage aux Émirats ArabesUnis, l’ancien sociétaire de l’Entente de Sebkha et de Diffa Jedida (Botola pro-Maroc) n’avait pas été retenu pour la dernière CAN-Cameroun 2021. Rappelons que Bakary avait signé en Août 2021 un contrat d'un an avec option de prolongation en provenance de CD Lugo.

Jiyid Mohamed Isselkou rejoint ASA Concorde

Jiyid Mohamed Isselkou a signé à l’ASAC Concorde. Ancien pensionnaire de Nouakchott King’s qu’il avait quitté en Juillet 2021, l’attaquant excentré arrive d’Afif (2ème division saoudienne).

Mercato : des renforts à l’ASC Tidjikja

L’ASC Tidjikja a annoncé sur sa page Facebook l’arrivée de six nouvelles recrues hivernales. Les Crocodiles du désert ont fait leur emplette au sein de l’AS Armée en enrôlant pour trois ans Ahmed Eidla et l'attaquant Hassan Mahmoud. Le défenseur Ibrahim Banguili a paraphé un bail de trois ans. L’ASC Tidjikja a enregistré également l’arrivée de l’arrière gauche Daouda Kamara en provenance de Kaédi. Arrivé en provenance de Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi, l'attaquant guinéen Bah Alassane a paraphé un contrat de trois ans. Abdoullah Mahmoud a été prêté par le FC Nouadhibou pour le reste de la saison.

Mercato : Amara Baghayogho s’engage avec le FC Nouadhibou

Sa signature était attendue depuis plusieurs jours, elle est désormais officielle. À 24 ans, l'attaquant malien Amara Baghayogho fait son grand retour en Super D 1 cet hiver. Après des expériences en diversclubs– Djoliba AC Bamako (Mali), AS Marsa (Tunisie), Raja de Beni Mellal (Maroc), FC Tevragh Zeïna (Mauritanie) et dans le championnat wahhabite, le virevoltant attaquant atterrit chez les champions de Mauritanie. Il s’est engagé le lundi 7 Février 2022 pour un an. Sur Facebook, le club orange rappelle qu’Amara « est considéré comme un des meilleurs attaquants qui ont évolué au sein du championnat national ». Il fut d’ailleurs meilleur buteur de FC Tevragh-Zeina (13 buts) avec lequel il remporta la Coupe du Président lors de l’exercice 2019-2020. Baghayogho arrive d’AL-Dahab FC. Il a disputé la phase aller avec ce club de deuxième division. À quelques heures de la fermeture du mercato, Amara est donc la quatrième recrue hivernale des Orange.