Dégagement des places publiques et des rues à Nouakchott: Quand le MHUAT patine

Depuis quelques semaines, le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme entreprend une campagne de démolition de maisons et de clôtures occupant l’espace public. Ce qui a permis de dégager plusieurs routes jusqu’alors très étroites ou carrément bouchées. Du bon travail dont le ministère se vante tous les jours sur sa page Facebook. Mais pour qu’il soit complet, il faut qu’il s’étende à toutes les Moughataas de Nouakchott, notamment TevraghZeina où toutes les campagnes de ce genre sont étouffées dans l’œuf. Les gazras y sont généralement l’œuvre de gros bonnets qu’il ne faut pas trop titiller. Ainsi il ne se passe pratiquement pas un jour sans que les services du ministère cochent une clôture ou une maison destinée à être démolie en 48 heures. Et quelques mois après, elle est toujours là comme pour défier l’Autorité.

A titre d’exemple, une vaste place publique de 2 à 3000 mètres carrés, située en face du complexe sportif l’Oasis sur la route de Nouadhibou et qui ne figurait dans le plan du lotissement du quartier (puisqu’elle était destinée à recevoir des équipements collectifs), a été occupée illégalement et un entrepreneur y a construit un ensemble de clôtures depuis plus d’un an. Les riverains ont à plusieurs reprises alerté les autorités sans résultat jusqu’à présent. Leur seul espoir réside à présent dans cette campagne menée par le ministère de l’Habitat qui, espèrent-ils, permettra à leur quartier de respirer enfin.