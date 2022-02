Visite du président du CNRA du Sénégal

Le président du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) du Sénégal, Babacar Diagne, a entamé une visite d’amitié et de travail de 3 jours en Mauritanie, dimanche soir.

Il est accompagné d’une délégation comprenant la Secrétaire Exécutive de l’institution.

Cette visite répond à une invitation du président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA).

Pendant sa présence à Nouakchott « la délégation sénégalaise rencontrera de hautes personnalités mauritaniennes et visitera plusieurs établissements de médias publics et privés », selon une note de la HAPA.