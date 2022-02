Le CNOSM présente Nouakchott à l’organisation du comité directeur de l'ACNOA

Le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) a accueilli avec enthousiasme le souhait exprimé par son président, monsieur Abderrahmane Ethmane, de voir Nouakchott abriter la réunion du comité directeur de l'ACNOA (Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique).Au cours de sa réunion ordinaire du vendredi 4 Février, les membres du comité directeur du CNOSM se sont entendus à œuvrer de concert pour réussir l'organisation de cette manifestation d'envergure programmée en Mars prochain. En commençant par engager des démarches auprès du ministère en charge des Sports pour bénéficier de l'onction officielle. Occasion saisie par monsieur Abderrahmane Ethmane pour magnifier la bonne collaboration entre le CNOSM et le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement.

Le comité directeur à également examiné l'état d'avancement du plan stratégique quadriennal. Le président a insisté sur la nécessité de respecter les textes statutaires et la tenue à échéance des assemblées générales électives. Malgré l’impact du Covid-19, le plan d'actions sera poursuivi, avec l’espoir de déboucher sur une qualification de nos athlètes aux Jeux olympiques de 2024 ou 2028. Le soutien annuel du CNOSM sera particulièrement accentué sur deux fédérations. Pour les sports collectifs, celle de basket-ball (avec le basket 3x3) et, côté sports individuels, la fédération de judo qui bénéficieront toutes deux d'un soutien matériel, avant d’être évaluées à la fin de l'exécution des projets. Mais le comité entend bien élargir son appui à d'autres fédérations.

On s’est également réjoui de l'élection de madame Mariem Talla Kane au poste de vice-présidente de l'AFCNO (Association Francophones des Comités Nationaux Olympiques). Belle occasion pour le comité directeur de rappeler son ardent souhait de voir les cadres mauritaniens investir les instances sportives internationales. Et le président de conclure en appelant tous les membres à redoubler d’efforts pour la bonne marche du CNOSM.

Contentieux à la FMHB : le président de la zone 2 exhorte les différentes parties au dépassement

« Il est inadmissible que la crise perdure au sein de la Fédération Mauritanienne de Hand-Ball (FMHB).Les handballeurs ne doivent pas être victimes de cette situation », a estimé monsieur Mamadouba Paye Camara, président de la zone 2 de la Confédération Africaine de Hand-Ball (CAHB) et de la Fédération Guinéenne de Hand-Ball (FGHB).Mandaté par le comité directeur de la CAHB, il venait à Nouakchott pour s’enquérir du contentieux qui oppose Nagi ould Ichiddou aux membres du comité directeur de la FMHB.

Mamadouba Paye Camara a rencontré, au pas de charge le jeudi 3 Février, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le conseiller chargé des Sports, Mohamed Lô, le directeur général des Sports, le secrétaire général du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien, Salem ould Abeïdna, le président de la FMHB et la partie dissidente dirigée par Medoune Adama Diop. Au cours de ses entretiens, l’émissaire de la CAHB a été édifié sur le litige qui perdure depuis deux ans et demi au sein de la fédération mauritanienne.

À l’endroit de ces différents interlocuteurs, l’émissaire de la CAHB a délivré un message d’unité et de dépassement, conviant les différents protagonistes à se retrouver autour du fondamental. « Votre dénominateur commun », a-t-il lancé, « doit être le handball. À l’approche de nouvelles compétitions, vous devrez vous retrouver tous autour de l’essentiel ».

À l’issue de sa mission, Camara rendra compte au comité exécutif de la CAHB et fera parvenir ses conclusions à la Direction générale des Sports et au CNOSM. Mais il a déjà tenu à déclarer à la presse qu’« il y a une volonté de part et d’autre des protagonistes de parvenir à un terrain d’entente. Il n’y a pas d’animosité ». Et d’ajouter : « Il est regrettable que le handball mauritanien qui avait pris de l’élan ces dernières années et obtenu de la Fédération international et de la Confédération africaine l’organisation de deux compétitions majeures, en 2018 et 2019, en soit arrivé à une telle situation de blocage résultant de considérations personnelles. […] La guéguerre ne profite pas aux handballeurs. Il est important de ramener toutes les parties autour de la table, à sept mois de la fin du mandat de l’actuelle équipe. Nantie de la vice-présidence de la zone 2, la Mauritanie doit retrouver sa place d’antan ».

Transferts : le FC Nouadhibou officialise les arrivées de Diaw et Moctar Salem

Le FC Nouadhibou à annoncé, mercredi 2 février, les arrivées de Moustapha Diaw et de Moctar Salem .L'arrière droit fait son retour au sein des Orange où il avait évolué une saison et demi. Grand absent de la CAN Cameroun 2021, tout comme Mamadou Niass, Diaw arrive libre après la résiliation de son contrat avec Al Manama Club SC (Bahreïn). Quant au désormais ex-attaquant de l'ASAC Concorde, Moctar Salem devra redorer son blason après une longue période de disette. On notera enfin qu’en ce qui concerne le mercato hivernal qui se referme le 8 Février, après une prolongation consentie par la Ligue nationale de football, le champion en titre de Mauritanie aura enregistré trois arrivées.

Mercato : Idrissa Thiam rejoint CDeportivo Lugo

L'international mauritanien Idrissa Thiam rejoint officiellement CDeportivo Lugo. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Idrissa a signé dans la foulée un contrat de deux saisons, plus deux autres en option, avec la formation espagnole de deuxième division. Le désormais ex-sociétaire de l'ASAC Concorde vivra sa deuxième expérience ibérique après un premier passage non concluant à Cadix. Le mourabitoune fut une des rares satisfactions de la CAN-Cameroun 2021.

Coupe Confédération : un quatuor mauritanien aux commandes de Otoho vs Coton

Bouh Abdel Aziz sera aux commandes de la rencontre aller de la poule C mettant aux prises les Congolais d’Otoho FC aux camerounais de Coton Sport de Garoua, tombeur du FC Nouadhibou au tour de cadrage. Bouh sera assisté de ses compatriotes Youssef Mohamed et de Diba Hamedine. Moussa Diou sera l'arbitre de réserve.