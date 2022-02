Démantèlement du monde arabo-musulman ?/par Mohamed Ahmed Cheikh

Depuis que l'alliance entre le lobby sioniste qui dirige l'Occident et certains pays sunnites est scellée, le monde arabo-musulman va de mal en pis. Glissant d'un pays à l'autre, un plan massif de destruction est mis en œuvre. Ses résultats sont catastrophiques pour les pays déjà atteints qui ne sont plus à même d'offrir le moindre service à leurs populations. L'Afghanistan plongé dans la famine et la misère ; l'Irak en proie aux déchirures sociales et à la soif, malgré ses potentialités en eau (Tigre et Euphrate) ; Syrie, Yémen et Libye toujours sous la menace, sinon la contrainte, de conflits armés.

Les atrocités commises par ledit lobby dans ces pays ont été perpétrées dans un silence absolu des institutions internationales, tremplin, semble-t-il, pour renforcer l’oppression sur cette partie du monde soumise à la raison du plus fort. Les deux peuples qui ont le plus souffert et souffrent encore de cette emprise sont les Afghans et les Palestiniens, assujettis aux complots légitimés par la justice du« deux poids, deux mesures », surtout en cette période où les Talibans sont au pouvoir et le Hamas regagne confiance en Palestine.

Comble du ridicule, certains s’acharnent à applaudir les discours fallacieux et hypocrites sur la justice et les droits de l'Homme, innocentant ainsi l'agression et incriminant la victime. Ni plus ni moins que des discours figés, campés sur la même position partiale, tandis que, rasées par des soldats sionistes invoquant la légitime défense en réponse aux pierres lancées par les populations sous leur joug, des maisons palestiniennes s’écroulent sur les têtes de leurs habitants. Aujourd’hui diabolisés, les Talibans étaient hier, quand ils combattaient l'occupation soviétique, traités en saints moujahidines, vénérés partout et pourvus, par ce même lobby, de toutes sortes d'appuis et de conseils. Mais, dès qu’ils tournèrent leurs armes contre l'occupation américaine, leur sainteté s'évapora et c'est l'étiquette terroriste qui leur fut désormais collée. À l’instar, notons-le bien, de toute personne ou groupes de personnes dont l'extermination est recommandée.

Sous d'autres cieux et malgré les foudres de ce lobby, la Corée du Nord ne cesse de le défier, à l'abri de toute ingérence et hégémonie, puisqu'elle dispose d’une structure sociale hermétiquement fermée aux renseignements étrangers instigateurs de troubles et d'insécurité et qu’aucun de ses pays voisins n'accepte, quelles que soient leurs divergences idéologiques, qu'elle soit attaquée. Contrairement à certains de nos pays qui n'attendent qu'un clin d'œil d'un des chefs du lobby pour amener sur la table le financement de l'agression envers le voisin.

Quelle tristesse de voir le peuple afghan supplier aujourd'hui la Communauté internationale de l'intégrer ! En vain, face au refus de ceux qui prétendent défendre les valeurs universelles et les droits de l'Homme, tout en s’acharnant à maintenir ce peuple dans l'exclusion et la famine… Et quelle honte de ne voir aucun pays arabo-musulman faire le premier pas généreux envers cet Afghanistan meurtri par tant d'hégémonie et de mépris !

Pourquoi certains grands pays comme l'Inde ou le Pakistan, qui comptent une multitude de religions, d'ethnies et de langues, ne sont-ils pas infectés par des groupes armés à la solde de l'Occident ? Tout simplement parce qu'ils s’en sont prémunis, avec lucidité et patriotisme. L'expérience a en effet démontré que là où s’impose une présence militaire étrangère, les groupes armés prolifèrent. Preuve d’une certaine dépendance, voire interaction : la sécurité a un prix et chacun y trouve son compte...

Comble du paradoxe à l'apogée du développement technico-économique et des affiches des valeurs universelles et des droits de l'Homme, la soif et la famine sont plus que jamais oppressantes pour le trois-quarts de la planète, les tensions et les conflits armés prennent partout de l'ampleur.

Pire, les « maîtres de ce monde injuste » s’emploient à imposer aux autres leur système de valeurs, même si il est entaché d'histoires pédophiles en certaines églises et pousse l'homme vers toutes sortes d'impuretés, comme en témoigne la nouvelle loi Ce daw autorisant le mariage entre personnes de même sexe. L’objectif paraît clair : transformer l'instinct et dénaturer l'humain pour en faire, au final, un robot sans âme ni morale.

Mais ce sombre règne semble toucher à sa fin. Les signes de son déclin s’accumulent. Preuve, s’il était besoin, de l’incompatibilité de ce système imposé aux peuples avec leurs valeurs naturelles et culturelles développées au fil des siècles par leur civilisation respective.

Mohamed Ahmed Cheikh

Ingénieur de pêche