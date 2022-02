Sebkha : lancement du projet ‘’ La voix du jeune citoyen’’

Monsieur Samba Pam, président de l’Organisation mauritanienne pour l’éducation et la culture (OMPEC) a procédé, Lundi 7 février, à la mairie de Sebkha, au lancement du projet ‘’ La voix du jeune citoyen’’ en présence d’un panel d’invités. Ce projet d’une durée de six mois vise à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune de Sebkha. Il s’inscrit dans le cadre du projet (OSC) Organisation de la Société civile 2 soutenu par Save The children et Actions à travers un co-financement de l’Union Européenne .

Prenant la parole, Monsieur Pam a, après avoir souhaité la bienvenue à ses invités et remercié ses partenaires pour leur soutien, décliné les objectifs du projet. De façon spécifique, ce projet entend promouvoir les droits et renforcer les capacités de 60 enfants et des jeunes à travers l’organisation des activités culturelles et artistiques sur la diversité culturelle, la cohésion sociale et le vivre ensemble. L’OMPEC s’attèlera, selon son président, à l’organisation d’une soirée culturelle et artistique pour promouvoir les droits des jeunes et le vivre ensemble à travers le théâtre, les chants et danses exécutés par les jeunes et les enfants. Une campagne de sensibilisation en milieu jeune sera également organisée. Sans oublier une visite guidée avec les jeunes formés au musée national pour enraciner auprès des jeunes les valeurs du patrimoine culturel. Une table ronde avec les imams, les autorités et la société civile sur les droits des enfants est également prévue.

Le premier adjoint au maire de Sebkha, Fally Teuw a salué, lors de son intervention, la détermination et l’engagement des jeunes les exhortant à persévérer sur la voix qu’ils se sont tracée.

Quant à Mme Aïssata Ba, cheffe du projet, elle a invité les responsables de l’OMPEC à travailler dans le cadre tracé. Auparavant elle avait fait savoir que ce projet entre dans le cadre de la promotion des droits humains. Ousmane Thiam, maire adjoint du Ksar et président délégué de la plateforme de Nouakchott ouest, a félicité l’OMPEC et les autres organisations de la société civile pour les actions entreprises avant de les inviter à s’enregistrer dans la plateforme numérique pour espérer continuer sur le terrain et bénéficier d’appui.

Enfin, d'autres orateurs notamment des imams, des personnalités de la société civile et membres d'associations qui se sont relayé ont exprimé leur volonté d'accompagner l'OMPEC dans la mise en oeuvre de ce projet espérant qu'il puisse atteindre ses objectifs.