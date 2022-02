Climat d’inquiétude persistant à l’Est

Le climat d’inquiétude persiste dans l’Est du pays quelques semaines après le meurtre de 7 ressortissants mauritaniens des environs d’Adel Begrou victimes d’une patrouille non identifiée, que les populations présentent comme issue des forces armées maliennes. Cette affaire fait l’objet d’une enquête diligentée par une commission mixte des 2 pays.

En attendant, les autorités régionales du Hodh Oriental recommandent « la plus extrême prudence » aux populations frontalières de la commune d’Adel Begrou face à une situation sécuritaire de plus en plus volatile, selon une information rapportée lundi par le site d’information en lignes « Saharamédias ».

Une campagne de sensibilisation dont l’enjeu est de demander aux populations d’éviter le territoire malien autant que possible.