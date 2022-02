Mise aux arrêts d’un conseiller diplomatique

Le conseiller diplomatique et président de l’Association des diplomates mauritaniens, Abdallahi Mohamed Haddou, a été interpellé vendredi par la police judiciaire, suite à une plainte déposée contre lui par le ministère des Affaires étrangères. On lui reproche la publication sur les réseaux sociaux « d’informations infondées et humiliantes pour la réputation de la Mauritanie ». Pour rappel, ledit conseiller avait publié sur sa page Facebook un post évoquant la participation de deux mauritaniennes à un festin organisé par des hommes d’affaires libyens en Tunisie, soutenant que l’une des femmes avait égaré des effets, dont son passeport, au cours de ladite cérémonie, « qui ont été remis par la police tunisienne à l’ambassade de Mauritanie à Tunis », a-t-il posté. Selon les vérifications exécutées par le ministère des Affaires étrangères auprès de ladite ambassade, ces allégations sont infondées.

« La nouvelle qui a malheureusement porté atteinte à deux pays-frères est totalement fausse », précise le ministère qui s’est réservé le « droit légitime de poursuivre toute atteinte au prestige ou à l’honneur de l’État, de nos citoyens à l’étranger ou à nos relations avec nos frères, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».