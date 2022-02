Conférence Africaine Pour la Paix à Nouakchott : « Offrir la Paix au monde »

« Offrir la Paix au monde ».C’est sous ce thème ambitieux que se tiendra au palais des Congrès de Nouakchott, du 8 au 10 février 2022 la Conférence Africaine Pour la Paix.

Organisée par le Forum d’Abu Dhabi pour la Paix et placé sous le haut patronage du président de la République, cette importante rencontre offrira à plus de 300 participants (partenaires de marque, éminentes personnalités, des diplomates, des jeunes, des oulémas... ), l’occasion d’élaborer des propositions pratiques, de nature à contribuer au raffermissement des liens de coopération entre les différents acteurs publics, politiques et les initiatives des leaders religieux pour la promotion de la paix et de la stabilité sur tous les territoires africains, apprend-on dans le communiqué de presse dont copie est parvenue à notre rédaction.

La Conférence Africaine Pour la Paix est une opportunité de combiner l’encadrement scientifique des valeurs de coexistence et de tolérance avec l'élaboration d'initiatives pratiques, qui contribuent à promouvoir la paix et à protéger les sociétés contre le danger de l'extrémisme et du terrorisme. Elle permettra également le renforcement des liens de coordination et de coopération entre les Oulémas et la création d'un cadre institutionnel permanent pour une action de terrain concertée.

Durant 3 jours, les panelistes traiteront les thèmes suivants :

● Afrique - la situation actuelle

● Déconstruire le discours extrémiste : les concepts de la Charia, entre normes et erreurs méthodologiques

● Le patrimoine africain, une source de paix

● Dialogues, réconciliations et promotion de la paix communautaire

● L’avenir de l'Afrique - instruire l’ignorant et donner du travail au chômeur...