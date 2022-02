Football féminin : Ramatoulaye Diallo rejoint les Red Scorpions(Gambie)

Les Red Scorpions (club de ligue féminine de Gambie) ont annoncé sur leur page Facebook l’arrivée de Ramatoulaye Diallo, la portière des Mourabitounes. La désormais ex-sociétaire de l’École des gardiens de but Gaya a paraphé un contrat de trois ans avec le cador du football féminin de Gambie. Ramatoulaye sera titulaire indiscutable dans les cages des Red. Elle prendra la succession de la sénégalaise Raby Coly. Impatients de voir la mauritanienne à l’œuvre, les Red lui ont souhaité la bienvenue et formulé des « vœux de succès ».

Super D2 : Démarrage le 15 Février

« Le Championnat national de Super D2-Zone Nouakchott va démarrer le 15 Février prochain », a annoncé la Ligue Nationale de Football (LNF) dans une lettre circulaire. Sept rencontres sont au programme de la première journée. FC Médina 3 sera opposé au FC Brakna, en ouverture. Le 17, Étoile d’Arafat va se mesurer à la Jeunesse du Ksar. En deuxième heure, FC Oasis va en découdre avec Étoile de Nouakchott. Le 21 Février, le public aura à savourer le derby de la Sebkha, avec la confrontation qui mettra aux prises FC Entente à Olympique. En deuxième heure, ce sera l’opposition entre les deux clubs retrogradés de Super D1, Jahe ElMina et Inter Nouakchott).Le 22 Février, AS Riyadh rencontrera FC Deuz. Et FC Dar ElBarka jouera contre AS GENDRIM qui fait son come-back.

--------------------------

Mercato : KFC se renforce

Kaédi Football club a annoncé l’arrivée de deux recrues sénégalaises, en prélude à la reprise du championnat de la super D1 : Moustapha Ndiaye, défenseur central,provient du Guédiawaye FC, Ismaïla Niang, attaquant, de l’AS Yeumbeul. Ces deux renforts sénégalais devraient permettre au KFC – onzième avec neuf points (-6), en dix rencontres – de sortir de la zone rouge.

----------------------------

Super D1 : la LNF programme des matchs

La Super D1 reprend du service après une pause due à la participation des Mourabitounes à la CAN-Cameroun 2021. La Ligue Nationale de football a donc communiqué le programme des matchs en retard, ainsi que la 12èmejournée.

Matchs en retard : 3 Février 2022 au Stade olympique de Nouakchott : 16h, FC Nouadhibou-ACS ksar. 5 Février 2022 au Stade olympique de Nouakchott : 14h, Nouakchott King’s-Trarza Athletic club ; 16h, Concorde-ASC SNIM. 7 Février 2022 au Stade olympique de Nouakchott : 16h, ASC Police-FC Nouadhibou. 12ème journée de Super D1: 11 Février 2022 au Stade municipal de Kaédi : 16h, Kaédi FC-ASAC Concorde. 12 Février 2022 au Stade municipal de Kaédi : 16 h, FC Gourel Sangué-Nouakchott kings ; au Stade olympique de Nouakchott : 14h, ASC Douanes-ASC police ; 16h, FC Tevragh Zeïna-FC Nouadhibou. 13 Février 2022 au Stade olympique de Nouakchott : 14h, Trarza Athletic club-AS Armée ; 16h ASC SNIM-ACS Ksar. 14 Février 2022 au Stade olympique de Nouakchott : 16h AS Garde-ASC Tidjikja. Matchs en retard : 16 Février 2022 au Stade olympique de Nouakchott : 16h, FC Nouadhibou-ASAC Concorde. 25 Février 2022 : 16h, FC Nouadhibou-Kaédi FC.