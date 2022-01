La Snim réclame plus de 33 millions US  à ADDAX energy SA

La SNIM exige de la société Addax Energy SA (qui approvisionne le pays en hydrocarbures liquides depuis quelques années) le règlement, dans le délai contractuel de 33 400 000$ US, suite à des «des retards importants’’ dans la livraison de certaines de ces commandes. La Snim fait prévaloir le préjudice subi, dans une correspondance adressée aux représentants de Addax Energy SA. ‘’Ces retards de livraison (qui revêtent un caractère global) constituent un manquement à vos obligations contractuelles. Ce qui justifie l’application de pénalités de retard prévues par le contrat, et calculées sur la base d’un montant de 100 000 dollars US par jour de retard soit 33 400 000$ US", écrit la Snim

Activant l’article 18 du contrat d’approvisionnement en produits pétroliers le liant à Addax, la SNIM exige le règlement de la somme réclamée.