Pourquoi en veut-on au maire de Nouadhibou ?

A défaut de traduire leurs ambitions démesurées sur le terrain, parce qu'ils en sont incapables, d'aucuns utilisent le faux et son usage, croyant pouvoir amoindrir la personnalité du député-maire de Nouadhibou.

Ses multiples réalisations qui ne sont plus à démontrer et son acharnement pour le travail sont un exemple à citer.

Pour espérer atteindre la cheville du premier magistrat de Nouadhibou, il faut avoir beaucoup de culot, avoir un agenda fourni (sur le plan du travail), mais surtout avoir la particularité qu'il possède : Être entièrement soutenu par les populations de la cité.

Ghassem a le mérite d'allier tout ceci...

Fonceur au boulot, recto à la maison.

Il suit tout et a un œil sur tout.

Ce n'est pas du paraître ni du folklore, ce qu'il entreprend s'étale dans la durée, basé sur un travail acharné au service de notre capitale économique, depuis plus d'une décennie.

Qui dit mieux ?

Aujourd’hui, des troubadours, qui ont tout essayé pour nuire à la personnalité du maire et qui n'ont pas réussi sur le terrain des réalisations, créent des faux comptes Facebook et WhatsApp pensant pouvoir atteindre leurs vils desseins et de surcroît créer l'amalgame.

Le maire habite dans le cœur palpitant des habitantes et habitants de notre ville.

Il cultive cela depuis la nuit des temps et il y parvient à merveille, Alhamdoulillah.

Quant aux autres, ils ne sont mus que par la haine qui les a toujours caractérisés et qui les poursuivra éternellement.

Ils n'aboutiront à rien.

De plus en plus, ils dévoilent leurs véritables motivations aux habitants de notre ville...

Ils ne trompent plus personne.

Le Maire réussit ce qu'il entreprend et les autres ne peuvent que suivre maladroitement de manière grossière et peu chevaleresque voire insultante.

Ce qu'a donné Allah à l'un de ses serviteurs, personne ne peut le lui enlever.

Félicitations, monsieur le maire, pour le travail accompli.

Nous espérons le meilleur pour notre ville en votre compagnie.

Mohamed Yahya Koueirou Haiba.