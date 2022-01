Vers un mécanisme de protection des filles et des femmes

La Ministre de l’Action Sociale, de la Famille et de l’Enfance, a présenté une communication visant la mise en place d’un mécanisme régional de protection des filles et des femmes, à l’occasion du Conseil des Ministres du mercredi 26 janvier 2022, selon un communiqué publié à l’issue des travaux.

Un mécanisme de coordination dont les objectifs sont « la promotion, la prévention et l’identification de toutes les formes de violence faites aux filles et aux femmes, et la prise en charge des victimes, à travers une synergie d’actions entre toutes les structures publiques, privées et civiles ».

L’annonce par le gouvernement de la volonté de mettre en place ce mécanisme suscite des interrogations au sujet du projet de loi criminalisant les violences basées sur le genre, adopté depuis plusieurs années par l’exécutif, qui reste bloqué par des forces rétrogrades après de multiples navettes entre les différents ministères concernés et le parlement.