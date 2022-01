Signature d’un accord entre la Mauritanie et la Chine relatif à l’annulation d’une partie de la dette

Un protocole d'accord d'annulation d’une partie de la dette du gouvernement mauritanien d’un montant total de 160 millions de YUAN RMB, soit l’équivalent d’environ 913 000 000 MRU a été signé, mardi à Nouakchott, par le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane et l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, SEM M. LI Baijun.

Cette annulation fait suite à une précédente annulation intervenue le 26 octobre 2021 d’un montant de 59 290 000 YUAN RMB dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre a exprimé au peuple et au gouvernement de la République populaire de Chine les vifs remerciements du gouvernement et du peuple mauritaniens pour le niveau et la qualité de son engagement auprès de notre pays afin d’asseoir les bases d’un développement socio-économique durable.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Gouverneur de la Banque centrale M. Cheikh Elkebir Moulaye Taher et du Secrétaire général du ministère M. Mohamed El Mostapha, dit Idoumou Abdi Jiyid.