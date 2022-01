Hygiène : usines de poissons épinglées par le Ministère des Pêches

Le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime déplore le non respect des conditions d’environnement et d’hygiène, par certaines unités industrielles de traitement de poissons, et annonce sa détermination à sévir, dans une circulaire envoyée mardi 25 janvier aux industriels du secteur.

Le document constate que « certaines usines de poissons ne respectent pas les dispositions réglementaires relatives à l’environnement et au milieu marin. Cette situation est inacceptable et contraire aux mesures prises par le département pour assurer l’observation des exigences d’hygiène, de salubrité et des normes environnementales ».

Ainsi, « pour y remédier, il est demandé à chaque usine de veiller au bon fonctionnement des dispositifs mis en place, notamment :