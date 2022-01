Le gouvernement malien annonce «l’ouverture d’une enquête transparente et diligente, dont les résultats seront partagés avec la partie mauritanienne» suite à la mort de 7 citoyens mauritaniens, entre les localités de Tarabako et Akor, dans la région de Nara, à travers une déclaration rendue publique samedi.

Ce document fait suite à une séance de travail entre les autorités de la transition et une délégation gouvernementale mauritanienne conduite par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Directeur Général de la Sûreté Nationale.

En plus de l’ouverture de cette enquête, Bamako annonce d’autres mesures, notamment « l’arrestation et la traduction devant la justice» des présumés auteurs de « ces actes tragiques, le renforcement de la coopération avec les Forces de Défense et de Sécurité mauritaniennes, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité ».

En outre « le gouvernement malien décline toute responsabilité, et souligne qu’à ce stade, aucun élément ne met en cause les Forces Armées Maliennes (FAMA), qui respectent la sacralité de la vie humaine et agissent avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme ». Par ailleurs, se référant au contexte sous régional « d’adversité », le gouvernement malien qualifie « de troublant la survenance de cet incident, 24 heures après la visite de travail, effectuée à Nouakchott par une importante « en vue d’assurer l’approvisionnement normal des populations maliennes, qui subissent les sanctions de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ».

Le document réaffirme enfin les liens de fraternité entre Bamako et Nouakchott.

Amadou Seck