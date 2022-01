La présidence confirme la mort de 7 mauritaniens au Mali

La mort de 7 ressortissants mauritaniens de la localité d’Adel Begrou se rendant dans un marché hebdomadaire de la circonscription de Nara (région de Koulikoro), attribuée à l’armée malienne, qui suscite une vive indignation dans la presse et au sein de l’opinion, est confirmée par un communiqué de la présidence de la République, rendue publique vendredi soir.

Les 7 victimes avaient été arrêtées avec un groupe composé de 14 individus. « Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani a présenté ses condoléances aux familles des victimes et s’est engagé à œuvrer pour que toute la lumière soit faite autour de cette affaire », selon le communiqué. Ce document fait état « d’un incident douloureux qui a couté la vie à sept (7) de nos concitoyens innocents sur le territoire malien ».

Les autorités administratives de la région ont été dépêchées auprès des familles des morts pour présenter les condoléances du gouvernement et « assurer aux populations de la zone et à tous les citoyens, la détermination du gouvernement à préserver leur sécurité et leur quiétude ». Dans le même temps, Nouakchott a dépêche au Mali « une mission composée des Ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération, de l’intérieur, de la défense et du Directeur Général de la Sûreté Nationale, afin d’élucider les circonstances de ce tragique incident, à travers l’ouverture d’une enquête permettant de situer les responsabilités, afin d’infliger les peines les plus sévères aux auteurs de ce crime.

La même enquête, en coordination avec les autorités maliennes, permettra également de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la reproduction d’incidents aussi douloureux à l’avenir », ajoute le communiqué de la présidence de la République.