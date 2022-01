Vers une loi pour la promotion des chaînes de valeurs agricoles sensibles au genre

Le gouvernement a examiné et adopté un projet pour la promotion des chaînes de valeurs agricoles sensibles au genre, au cours de sa réunion du jeudi 20 janvier 2022, annonce le communiqué du Conseil des Ministres.

Concrètement, ce texte va permettre «la ratification d’un accord de prêt, signé le 17 décembre 2021, entre le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Banque Africaine de Développement (BAD) agissant en qualité d’administrateur du Fonds Spécial du Nigéria « FSN » destiné au financement du Projet de Promotion des Chaines de Valeurs Agricoles Sensibles au Genre, en appui à un programme de transformation de l’agriculture en Mauritanie (PCVASG-PATAM) ». Il s’agit d’un accord portant sur une enveloppe de 182 millions de MRU « destinés principalement à l’amélioration du rendement et de la productivité au niveau de tous les systèmes de production agricole, y compris les exploitations familiales, les coopératives féminines et les petits producteurs », explique le communiqué du Conseil des Ministres.