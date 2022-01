Fonds d’aide à la presse privée : La réception des dossiers commencera le 24 janvier

A l’issue de sa réunion tenue la mardi 18 janvier 2022, la commission chargée de la gestion du Fonds d’aide à la presse privée a décidé de commencer la réception des dossiers à partir du lundi 24 janvier et ce jusqu’au mardi 08 février. Les demandes doivent être déposées au niveau du secrétariat de la HAPA. Pour faciliter la tâche aux organes de presse, la commission se contentera des pièces suivantes :

-Pour la presse écrite et électronique : une demande adressée au président de la Commission, signée du premier responsable du journal ; un récépissé légalisé datant de plus d’un an ; un numéro d’identification fiscale ; un relevé d’identification bancaire ; la dernière livraison du journal (pour la presse papier) et une déclaration de domaine (pour les sites électroniques)

Pour la presse audiovisuelle : En plus de ces éléments, elle devra fournir un registre de commerce au nom de l’entreprise.

Pour les associations de presse : Une demande adressée au président de la commission, le récépissé de reconnaissance légalisé et le procès-verbal de la dernière assemblée générale de l’Association.