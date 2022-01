Sports…Sports…Sports…

CAN -Cameroun 2021 : Lourde défaite et élimination des Mourabitounes

Les Mourabitounes se sont lourdement inclinés, dimanche 16 Janvier, face à la Tunisie(0-4) et quittent, avec cette seconde défaite, prématurément la compétition, dès l’issue de la deuxième journée du groupe F. « Malheur au vaincu ! », disait-on au coup d’envoi du choc du groupe F au stade de Limbé (Cameroun), entre les deux équipes qui s’étaient en effet inclinées lors de leur entrée en matière dans la compétition : il leur fallait, chacune, absolument obtenir un résultat pour espérer se qualifier pour le prochain tour. Et l’entame s’était révélée cataclysmique pour nos Mourabitounes…

Après un bon mouvement côté gauche face à une défense mauritanienne passive, Hamza Mathlouthi hérite du cuir, alors que la frappe de WahbiKhazri est contrée. Et d’une frappe limpide et puissante, l’arrière droit du Zamalek SC propulse le ballon au fond des filets (4’, 1-0), pour son premier but en sélection. L’idéal d’entrée pour les Aigles de Carthage !

Supérieurs dans tous les secteurs du jeu, ils vont rapidement faire le break. Anis Ben Slimane récupère le cuir à l’entrée de la surface après un centre venu de la droite. Le milieu de terrain sert devant lui Wahbi Khazri qui ajuste parfaitement Babacar Diop au premier poteau (8’, 2-0). La Tunisie se met à l’abri grâce à une entame de match parfaite et Khazri devient par la même occasion le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Aigles (23 buts).

La réaction, dans la foulée, des Mourabitounes s’avère timide, avec deux frappes coup sur coup (13’) repoussées par la défense adverse. Les troupes de Didier Gomes Da Rosa se procurent quelques situations sur coups de pied arrêtés, mais ont tout le mal du monde à développer leur jeu. À l’inverse, la Tunisie se révèle dangereuse sur chaque offensive qu’elle mène et Babacar Diop vit une rencontre animée, à l’instar de ses interventions sur Anis Ben Slimane (21’) et Wahbi Khazri (21’). À la demi-heure de jeu, la Tunisie continue de porter le ballon (60 %) et la Mauritanie n’a pas tenté la moindre frappe cadrée. Le rythme est retombé après un début de match en fanfare. Mais Mahmoud El Banna, l’arbitre égyptien, a du travail car la rencontre est entachée de multiples fautes. Les Tunisiens ne sont pas vraiment pressés et gèrent leur avance face à des Mourabitounes qui n’arrivent pas à approcher des cages adverses ni à cadrer la moindre frappe (6 tirs). À la pause, les hommes de Mondher Kebaier tournent logiquement en tête à la mi-course (2-0).

Au retour des vestiaires, un premier changement est à signaler côté mauritanien, avec l’entrée en jeu de Pape Ibnou Ba à la place d’Aboubakar Kamara (46’). Et la Tunisie donne le coup d’envoi de ce second acte ! Pourtant, ce sont les Mourabitounes qui montrent les meilleures intentions avec une frappe du nouvel entrant Pape Ibnou Ba (48’) et un corner repoussé par la défense tunisienne (50’). Pour tenter de redynamiser son équipe et d’essayer de revenir dans la course, Didier Gomez Da Rosa opère deux nouveaux changements à l’heure de jeu. Hemeya Tanjy et Sidi Yacoub remplacent respectivement Oumar Camara (60’) et Almike N’Diaye (60’). Côté tunisien, Saïf-Eddine Khaoui cède sa place à Mohamed Ali Ben Romdhane (60’).

Le match va finir par s’emballer. À la conclusion d’un très bon mouvement collectif, Wahbi Khazri est trouvé dans la surface de réparation mauritanienne et ajuste de près Babacar Diop (64’, 3-0). Les Mourabitounes sont dépassés. À peine l’engagement effectué par les hommes de Didier Gomes Da Rosa, le ballon est récupéré par les Tunisiens. Wahbi Khazri percute dans l’axe et sert Seifeddine Jaziri qui se retrouve seul face à Diop. D’une caresse de l’extérieur du pied gauche, l’attaquant trompe le portier mauritanien (66’, 4-0). Les Aigles de Carthage ont assommé les Mourabitounes.

Une fois l'estocade portée, la Tunisie déroule. Les choses tournent largement à l'avantage des Aigles de Carthage, tout proches d'inscrire un cinquième but sur une frappe de Anis Ben Slimane (70’), un festival de Hamza Rafia (77’) ou un penalty manqué (90’). Et l’on en restera là, malgré trois minutes de temps additionnel.

Avec ce large succès, la Tunisie reste troisième du groupe F, à un point de la Gambie et du Mali. Tout reste possible pour la qualification, d'autant que les quatre meilleurs troisièmes verront les huitièmes de finale. Pendant ce temps, la Mauritanie a du mal à décrocher son premier succès à la CAN.0 point avant d'affronter le Mali, 1erex-æquo avec 4 points. Au classement, cette victoire permet à la Tunisie de se rapprocher des premières places du groupe F avec 3 points. Les Tunisiens joueront leur qualification contre la Gambie au prochain match.

Didier Da Rosa : « C’est honteux… Très déçu du contenu, de la manière… »

Dans une déclaration d’après-match, le sélectionneur national n’y est pas allé de main morte : « On fait une très mauvaise entame, trop de déchets techniques. C’est honteux… Très déçu du contenu, de la manière… On voulait rendre fier le pays, c’est la déconvenue. On s’est offert quelques opportunités, trop peu. On s’est révoltés, mais timidement ».

Sur les raisons du naufrage des Mourabitounes : « Ce soir, on est très tristes. On est honteux aussi. C’est difficile de parler de ce match. On fait une très mauvaise entame, on défend très mal, sur les deux premiers buts notamment, et, contre une équipe comme la Tunisie qui a beaucoup de qualités offensives, il vaut mieux être très bon défensivement pour espérer quelque chose. On ne l’a pas trop été en début de match. C’est difficile bien évidemment de courir après le score, même si l’on a montré, dans les vingt dernières minutes de la première mi-temps, qu’on pouvait aussi s’exprimer ».

Sur les faiblesses de son équipe : « Nos deux mauvais débuts de rencontre nous coûtent cher. Sur cette CAN, il m’a semblé avoir vu une Mauritanie plus entreprenante sur au moins la dernière moitié de la première mi-temps. On s’est également procuré quelques opportunités intéressantes ! On s’est révoltés, on est allé les chercher. Il faudra qu’on revoie aussi certaines situations. Nous avons demandé la VAR plusieurs fois (hésitations…). On verra bien… »

Sur ses choix tactiques : « Les trois joueurs qui évoluaient en défense centrale sont des défenseurs centraux et nos pistons sont des latéraux. Après, ce sont des choix d’entraîneur. Contre une équipe comme la Tunisie avec des joueurs comme Jaziri, on a besoin d’être assez rapide. Jaziri a la particularité de toujours demander les ballons dans la profondeur. Donc c’est toujours aussi important d’avoir des joueurs rapides sur cette défense centrale. Il nous a quand même pris quelque fois en défaut. Je crois que cette défense a fonctionné assez bien dans le premier match. Aujourd’hui, c’était moins le cas et l’on est rapidement passé à quatre derrière. À 2-0, il fallait être un peu plus entreprenant mais je n’ai rien à reprocher à mes défenseurs centraux. »

Maigre bilan à ce jour : en deux participations à une phase finale de CAN, la Mauritanie n'a pas encore enregistré de victoire. Et n'a pas encore marqué à la CAN Cameroun 2021 de but.

Mercato : Yali Mohamed Dellahi retrouve le FC Nouadhibou

Lassé d’attendre une hypothétique offre de l’étranger suite à la résiliation de son bail avec Al Nasr (Libye), le milieu défensif international Yali Mohamed Dellahi (25ans) s'engage à nouveau avec le FC Nouadhibou jusqu'en 2023.Le club orange a officialisé, samedi 15 Janvier, le come back de l’ancien sociétaire du FC TevraghZeïna.

Hacen El Id reprend l'entraînement

Victime d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit, Hacen El Id (24 ans) à repris l'entraînement. Marqué par l'épreuve, le sociétaire du CD Lugo(deuxième division espagnole) travaille d'arrache-pied dans l'espoir de revenir plus fort. Il enchaîne les exercices physiques et ne ménage pas ses efforts. L'international mauritanien a publié sur son mur Facebook un cliché le montrant à l'œuvre. Son programme prévoit d'alterner renforcement musculaire et jeux avec le ballon. Mais le natif de Riyadh s'interdit de brûler les étapes,après avoir savouré une paternité.

Pour rappel, Hacen El Id s'était blessé le 3 Juin 2021,lors de la rencontre amicale ayant opposé, à Blida, les Mourabitounes aux Fennecs d'Algérie (1-4).

Une mission de la CAHB attendue en Mauritanie

Depuis deux ans et demi, la Fédération mauritanienne de handball (FMHB) est en proie à une crise latente. Un contentieux oppose en effet son président, Nagi ould Ichiddou, à neuf membres de son comité directeur. Porté à maintes reprises à la connaissance des autorités, notamment le département de tutelle (Jeunesse et Sports) et le CNOSM, le différend n'a pas encore été résolu. Et ne cesse, depuis, de revenir au devant de la scène.

Un dernier rebondissement est lié à l'arrivée prochaine à Nouakchott d'une délégation de la Confédération africaine de handball (CAHB) qui vient s’enquérir de la situation qui perdure. Le général Mamadouba Paye Camara, président de la Fédération guinéenne de handball et par ailleurs président de la zone 2, effectuera donc sa mission de travail en Mauritanie du 26 au 28 Janvier prochain. Il rencontrera le directeur général des Sports, le président du CNOSM, les délégués des clubs et ligues de handball, le bureau exécutif de la FMBH et la partie dissidente conduite par le secrétaire général Medoune Adama Diop. Dans une correspondance signée de son secrétaire général, Charles Mahou, la CAHB a invité Nagi ould Ichiddou « à bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires auprès des personnes concernées, en vue de l'élaboration d'un programme approprié de travail ».