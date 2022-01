Kaedi: ﻿Première Edition du Festival des «Subalbés» du 28 au 30 janvier 2022

La ville de Kaédi va vibrer aux sons et lumières de la première édition du «Festival des Subalbés » les 28, 29 et 31 janvier 2022. Cet événement est placé sous la présidence d’honneur du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani.

L’organisation du festival de Kaédi vise la revalorisation du patrimoine culturel mythique des « Subalbés », ces hommes de l’eau dont l’équivalent existe dans tout l’espace ouest-africain.

Plusieurs sponsors au niveau régional et national, soutiennent cette manifestation inédite, qui permettra de faire revivre la mémoire d’un passé glorieux dont les plus belles pages ont été écrites par Peinda Sarr de NGuawle, véritable génie des eaux, Hamet Birom Mody Komé de Walaldé, le chanteur et poète Guelaye Aly Fall du village d’Arame….