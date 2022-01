Ahmed Ould Mohamed Saleh n’est plus

Ahmed Ould Mohamed Saleh, l’inamovible et tout puissant ministre de l’Intérieur du président Mokhtar ould Daddah a tiré sa révérence ce samedi 8 janvier 2022. Véritable homme d’Etat, doté d’une personnalité hors du commun, homme à poigne, administrateur hors pair, les qualificatifs n’ont pas manqué pour décrire un homme dont tout le monde s’accorde à reconnaitre le rôle éminemment important qu’il a joué dans la mise en place et la consolidation de la Mauritanie naissante. Ami intime du président Mokhtar, qui lui faisait une confiance aveugle, Ahmed fut un serviteur loyal de l’Etat, intransigeant sur les principes, croyant fermement à la mission dont il est investi, en un mot, le genre d’hommes sans lequel le travail qu’ont abattu les fondateurs allait être autrement plus difficile.

Dans le cadre des hommages que notre journal lui consacrera, nous publierons la semaine prochaine celui de Bertrand Fessard de Foucaut (alias Oud Kaigé) qui a côtoyé le défunt lors de ses différents séjours en Mauritanie et accompagné les premiers pas de notre pays.

Puisse le Tout Puissant l’Accueillir en Sa Sainte Miséricorde