Faits divers…Faits divers…Faits divers…

Le mendiant crapule

Une respectable famille résidant à Tin Soueïlim a reçu une indésirable visite le week-end passé. Un malfaiteur qui avait apparemment passé quelques jours à suivre les va-et-vient de la maisonnée et s'était même informé sur les petits noms du couple, s'est présenté vers 17h après le départ du père vers la mosquée. « Je m'appelle un tel. Je viens du village accompagner ma pauvre mère à l’hôpital Elle doit être opérée d'urgence et cela demande de l'argent. Je n'ai que vous pour m'aider ». Le cœur brisé, la dame qu'il a appelée par son surnom lui dit d'attendre. « Je vais à la boutique voisine chercher un complément à la modeste somme que j’ai sur moi ». La voilà de retour moins de cinq minutes plus tard pour lui passer quinze mille UM. Elle s'excuse de ne pas pouvoir donner plus et lui propose d'attendre le retour de son mari. Mais l'intrus se contente de la remercier et s'en va précipitamment. Au retour du père de famille, madame l'informe du bon geste qu'elle a consenti. Et lui de s’étonner de ce que le quémandeur n'ait pas accepté d'attendre son retour qui lui aurait procuré une plus rondelette somme. Et pour cause : le voyou a emporté tous leurs téléphones portables ! La déclaration qu’ils ont déposée à la police n’a rien donné. Le filou court toujours.

Tentative de suicide à Basra

La zone Sud-ouest de Nouakchott n’a jamais cessé de constituer un point chaud de la délinquance et du crime. Vols, viols, cambriolages et agressions y sont quotidiens, par dizaines. La plupart des grands délinquants et récidivistes résident en ces quartiers périphériques et populeux.

Une jeune fille a tenté de se suicider le samedi 8 Janvier à Basra, en se pendant à un mur. Heureusement, un passant a pu dénouer la corde avant que la désespérée n’étouffe. Ses proches ont déclaré qu'elle se soigne pour troubles psychiques. Elle aurait même tenté de poignarder une vieille femme, racontent ses voisins.

Sitôt marié, sitôt roulé dans la farine

Un jeune expatrié revenu tout dernièrement au pays convole en justes noces avec une femme à Nouadhibou. Elle a accepté la condition de co-épouse avant la cérémonie. Passée la première semaine, le couple se rend à Nouakchott. Le jeune nouveau marié loue un appartement à Tevragh Zeïna où il reste la plupart du temps de peur que sa première épouse ne se rende compte de son second mariage. Et lui de retirer, le lendemain à la banque, une grosse somme d'argent (vingt millions MRO !) pour acheter une maison. Il les place dans un sac sous son lit en attendant la transaction fixée au matin suivant.

Mais voici qu’à son réveil, madame n’est pas à ses côtés. Après avoir attendu un moment, il part sa recherche. Le gardien des appartements l'informe qu'il l’a vue sortir vers 4 heures du matin… avec un sac. Un sac ?? Et lui de remonter dare-dare au logis pour constater que la fille a emporté le pactole ! Son téléphone ne répond pas. Il se rend à Nouadhibou pour y apprendre qu'elle a quitté l'appartement qu'elle louait... et qu'elle lui avait donné un faux nom.

Mosy