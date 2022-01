Sports… Sports…

La FFBBRIM expose le bilan de ses actions

Le président de la Fédération Mauritanienne de Basket-Ball (FBBRIM), monsieur Youssouf Fall (2015-2020 et 2020-2024) vient de dévoiler le bilan de celle-ci (2015 à 2021). Un exercice novateur, dont monsieur Fall s’acquitte, en notant « l’agréable devoir à rendre compte du bilan des actions, […] fruit d‘un excellent travail collégial réalisé pour le rayonnement de notre Fédération par toute son équipe ». Et d’estimer, dans le propos préliminaire à ce document-référence de vingt-quatre pages, que « la fin de la saison sportive 2021 de basket-ball, survient six années après l’élection à l’ancienne Maison des Jeunes de Nouakchott qui me porta, le 10 Octobre 2015 à la tête de la FBBRIM, fondée en 1963 par récépissé N°107/108. Ma réélection, le 1er Février 2020 pour un nouveau mandat de quatre ans fut pour moi une source de motivation supplémentaire, s’ajoutant à l’amour et à la passion que je nourrissais déjà depuis 1966 pour le basket-ball, date à laquelle un ami, un frère, m’introduisit dans ce milieu ; d’abord en qualité de joueur, national puis international, pendant près de dix ans, et de DTN de la Fédération à partir de 1984 ».

Poursuivant, monsieur Fall assure que « l’action que j’ai menée s’est déroulée dans un contexte de renouveau de la Fédération et de contraintes financières, particulièrement dues à l’érosion des ressources de l’État et à l’intérêt encore faible accordé par ce dernier et par le secteur privé pour les sports autres que le football. Avec moins de 9% des ressources dont avait besoin notre Fédération pour moderniser ses interventions et rendre plus efficace son action, nous avons pu cependant de réaliser le programme présenté ci-dessous, en garantissant notamment chaque année le financement du championnat national senior masculin ».

Initiatives les plus significatives

Et le président de la FBBRIM de présenter les principaux acquis de la Fédération, d’une part, et, d’autre part, les initiatives les plus significatives qui ont permis d’atteindre ce niveau de résultat. « Notre Fédération s’est conformée à ses engagements et a réalisé chaque année un paquet minimum d’activités, tout en s’acquittant convenablement de sa mission institutionnelle. Elle a capitalisé des acquis en matière d’organisation de compétitions nationales et locales, soutien aux clubs et aux ligues régionales dans les domaines de l’administration, des finances et des équipements sportifs, formation des cadres techniques et des jeunes talents ».

Des initiatives les plus significatives, il cite, entre autres, l’amélioration de la gouvernance du basket-ball mauritanien permettant de rehausser le fonctionnement de la FBBRIM ; le renforcement des capacités managériales des membres de son Comité Directeur ; la révision des textes fondamentaux ; et le renforcement des capacités des dirigeants.

Budget-programme annuel de près de deux millions MRU

Après avoir décliné les principales réalisations, monsieur Fall soutient que « la FBBRIM développe avec succès ses programmes tout en ne disposant, en recettes, que d’un budget-programme annuel moyen de près de 2.000.000 MRU par an. Malgré la faiblesse des ressources qui lui sont allouées annuellement, elle doit demeurer au cœur de l’action du mouvement sportif mauritanien visant à combler le retard accusé par notre pays dans le domaine des sports, comparativement avec les pays qui nous entourent et avec les autres secteurs de la vie nationale. Elle reste une structure dynamique et efficace, composée d’hommes et de femmes passionnés par le basket-ball, anciens basketteurs en grande majorité, de jeunes talents qui opposent « le pessimisme de la raison à l’optimisme de la volonté » afin de contribuer, auprès de l’État et de ses partenaires, au développement du basket-ball national qui a toujours renfermé et renferme encore des potentialités énormes non encore inexploitées ».

THIAM Mamadou

***********************************************

CAN-Cameroun 2021 : premier galop d’entrainement des Mourabitounes

Les Mourabitounes ont livré, dans l’après-midi du samedi 8 Janvier, leur première séance d'entraînement en terre camerounaise. Une séance studieuse qui s’est déroulée dans la bonne humeur. Arrivés vendredi à Limbé à bord d’un vol spécial, les hommes de Didier Da Rosa ont été accueillis par le manager général Cheikhany ould Maouloud qui les avait précédés et le comité local d'organisation. Décontractés en dépit de la lassitude du voyage, les Mourabitounes ont pris leur premier bain de foule. Drapés des couleurs nationales, les fans clubs leur ont réservé un accueil chaleureux. Arrivés dans leur réceptif hôtelier, les joueurs et la délégation d'accompagnement y ont pris, admiratifs, leurs quartiers. Durant la matinée du samedi, les Mourabitounes ont entrepris, sous une forte escorte policière, une marche aux alentours de leur lieu de regroupement. Avant d’assister, un peu plus tard, à la réunion d’arrivée des équipes avec les membres de la CAF. La sélection nationale effectuera son entrée en lice à la CAN Cameroun 2021 mercredi prochain, contre la Gambie.

***********************************************

Le FC Tevragh Zeïna conforte son trône

Victorieux de l’AS Police (2 à 0) grâce aux réalisations de Sidi Cheikh Maatala (23’) et Ismail Touré (71’), les Galactiques confortent leur fauteuil de leader, à l’issue de la onzième journée, avec quatre matchs de plus que le FC Nouadhibou et un de plus que l’AS SNIM, nouveau dauphin. Les miniers réalisent la bonne opération suite à leur succès de prestige sur Nouakchott King’s. Grâce à son buteur Abdel Aziz Wélé (36’), l’AS SNIM compte maintenant vingt points (en dix journées), reléguant les Kings à cinq longueurs. L’ASAC Concorde atomise FC Gourel Sangué (6à 2). Un véritable festival offensif avec deux doublés – d’Oumar M’Bareck (3’ et 77’) et d’Alassane Diop (72’ et 88’) – et les réalisations de Weddady Kerdidi (22’) et Sidi Bouna Aimar (43’).Les buts des jeunes kaédiens ont été inscrits par Amadou Tidjane Diop (18’) et Daouda Diallo (83’).FC Gourel Sangue est désormais lanterne rouge avec six points seulement(-23).

Rien ne va plus pour l’ACS Ksar, battue de nouveau sur le fil par l’AS Garde, sur une réalisation d’Adama Diallo (78’). Grâce à ses trois victoires d'affilée, l’AS Garde compte 18 points. Tandis que les poulains de Yacoub Fall n’en disposent que de 9. L’AS Douanes enfonce l’AS Armée par 3 buts à 0. Rajil Baba (29’), Abdellahi R’chid (40’) et Maata Magassa (59’) ont été les buteurs dans cette partie. L’AS Armée est avant-dernière avec six points (-12).L’AS Tidijika et Trarza AC se sont quittés en bons amis sur un score nul et blanc. FC Nouadhibou et Kaédi FC a été reporté.

Classement des buteurs : Sidi Cheikh Maatala rejoint Thiam

Le longiligne attaquant du FC Tevragh Zeïna Sidi Cheikh Maatala rejoint Idrissa Thiam« Kaw » de l'ASAC Concorde, à la tête du classement des buteurs. Grâce à sa réalisation de la onzième journée face à l’AS Police, Sidi compte désormais 7 buts. Suivent Hmeïda Cheikh Wely (AS Tidjikja) et ElMamy Traoré (AS Police). Amadou Sané (AS Garde) compte cinq buts.

***********************************************

Basket-ball – Championnat national senior masculin 2022 : ce sera en Février

Le Championnat national senior masculin 2022 de basket-ball va démarrer au mois de Février prochain »,a annoncé le président de la FBBRIM, dans le rapport-bilan susdit. Selon monsieur Fall, la fédération va « poursuivre ses efforts visant à mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des actions inscrites à son plan stratégique et d’un réseau infrastructurel moderne répondant aux normes de construction approuvées par la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA), le tout à la hauteur de nos ambitions pour le basket-ball mauritanien. Nous réserverons, dans nos programmes une place importante pour renforcer l’efficacité de nos interventions, particulièrement auprès des jeunes garçons et filles des petites catégories, en vue de la refondation de notre basket-ball national ».