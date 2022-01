HOMMAGE ET RECONNAISSANCE AU Dr KANE HAMIDOU BABA

En tant qu’ancien administrateur du Cabinet d’études du Dr Kane Hamidou Baba (KHB), je me permets ici de lui rendre mes hommages et ma sincère reconnaissance, de réitérer mes condoléances à sa famille et d’exprimer, à travers mon chemin de parcours professionnel avec lui, combien sa disparition me laisse dans un vide énorme.

Dr Kane Hamidou Baba (KHB) a été rappelé à Allah SWT le mardi 28/12/202 en Espagne. Nous acceptons avec humilité la volonté d’Allah.

Sa disparition prématurée, à la suite d’un accident grave survenu aux environs de 50 Km de Nouakchott, est une grande perte pour la Mauritanie. Dr KHB était un homme pluridisciplinaire et multidimensionnel.

Pour moi et tous ceux qui le côtoyaient pour son coté professionnel, ses connaissances et ses valeurs professionnelles représentaient pour nous une source inépuisable d’exemples et d’inspirations. Parmi ses valeurs de référence je peux citer :

1.Sa qualité académique : Il avait à son actif des études doctorales en Economie, en Communication, en Sciences politiques et il surfait à l’aise dans les domaines de la Culture, de la Sociologie et de l’Anthropologie. Ses formations, Ses mission et ses expériences internationales auraient fait de lui le meilleur ministre dans les secteurs de la finance, du développement durable/environnement, de la santé, de l’éducation, affaires sociales, etc.

2.Sa méthodologie et sa rigueur professionnelle : J’ai pu découvrir de lui tout le soin et le sérieux qu’il entourait pour superviser les différents travaux reliés au bureau. Il n’aimait pas les erreurs, les fautes et les phrase tordues dans les rapports comme dans les notes de service. Il n’aimait pas la langue de bois. Il n’aimait pas les copier-coller que certains s’amusaient à faire quand on leur demande de fournir une prestation sur un thème donné. Tout doit être original, explicite, soigné, propre avec un fond pertinent et bien relié au besoin demandé, sinon il n’hésite pas mettre complètement du rouge sur toute la copie pour un travail à reprendre.

3.Son honnêteté : Il ne prenait jamais l’engagement de faire des choses dont il sait qu’il ne pourrait pas terminer et n’acceptait jamais les dossiers flous c'est-à-dire sans termes de référence (TDR) bien formulés et précis dans son cabinet d’études. Il prenait toujours le soin de bien décortiquer les TDR, mentionner éventuellement les incohérences des mots et concepts clés, d’orienter les idées, de proposer une méthodologie et un plan bien discuté et approprié qui doit couvrir tout le thème à aborder. D’ailleurs, il ne préférait exprimer son intérêt que pour les dossiers qui étaient appuyés par les bailleurs internationaux qui avaient l’habitude d’avoir un spécialiste chargé des questions d’évaluation et de conception des TDR .

4.Sa patience et sa positivité : Il savait être patient et prenait toujours le temps d’analyser avant de réagir.

Mon premier contact avec Dr KHB remonte à fin 2001 lors duquel nous avons discuté un peu de tout, en lui informant notamment, de mes débuts d’activité dans le cadre des campagnes d’audit financier avec un cabinet de la place.

Nous avons prolongé ensuite notre discussion en 2002, lors d’un RDV dans son bureau. Il examina attentivement mon CV et me dit : « Toi ! Tu as un bon profil financier qui peut intéresser mon cabinet d’Etudes. Si tu veux on reste ensemble et tu vas t’occuper de tous les aspects financiers du Cabinet ». Il me donna des détails d’information sur ses activités. Cependant et au-delàs du cadre contractuel ou professionnel, je demandais deux faveurs pour accepter: 1) Connaissant qu’il militait dans un parti politique, je lui dis qu’il ne doit pas m’impliquer dans ses activités politiques car je déteste la politique. Il me dit, sans hésiter, que c’est OK ! 2) Je lui dis aussi, qu’il ne doit pas m’impliquer sur les affaires ou questions familiales. A cette deuxième condition il me regarda fixement un bon moment, avec un air un peu étonné, car après tout on a un lien de parenté. J’ai cru devoir lui fournir une explication, mais avant de me laisser parler il me donna son accord.

C’est ainsi que débuta mon aventure avec lui dans son Cabinet d’Etudes et nous avons commencé à nous connaitre et à finir par nouer entre nous une relation particulière. Il avait commencé à m’initier à tous ses dossiers et me montrer, au cas par cas, comment on devait s’y prendre, comment partager le travail et gérer l’ordre des choses. Il s’occupait le fond des questions techniques et il était le seul à valider le contenu des travaux des principaux documents de travail et rapports. Il me reléguait certains détails de fond sur les aspects financiers et tous les détails administratifs, organisationnels et de mise en forme des documents, compte tenu de mon niveau informatique.

On avait commencé à devenir très familier et à développer une relation spéciale, au point qu’on n’avait plus besoin de nous dire grand-chose. Avec un seul regard, ou un seul petit détail, je sais ce qu’il attend de moi. Lui aussi dés qu’il me voit, au cas où on n’utilise pas le téléphone, il sait ce que j’attends de lui. Je n’avais besoin de lui faire la pression ou de forcer mon contact quand il était occupé. On savait comment se parler à distance et il savait comment réagir à mes appels. Tous ces détails avaient fini par nous rapprocher d’avantage et nous faire confiance l’un envers l’autre.

Dr KHB était aussi un homme politique engagé, un homme social, simple et généreux qui a privilégié toute sa vie durant au don de soi pour la satisfaction de l’autre. Je tiens à témoigner ici avec sincérité que, dans le cadre mon rapport et de mon expérience de contact avec lui pendant prés 10 ans, je n’ai vu en lui que des qualités humaines exceptionnelles :

*Jamais je ne l’ai vu blâmer, critiquer, dire ou faire du mal à quelqu’un (au bureau ou ailleurs). Si c’est pour un travail mal fait, il met un trait sur tout ce qu’il ne juge pas bon, ensuite il oriente en donnant les pistes et les éléments à tenir en compte sans faire la moindre pression.

*Jamais je ne l’ai entendu traiter quelqu’un d’arrogant, d’impoli, ou d’insolent comme il en arrive souvent avec les différences de générations.

*Jamais il n’a utilisé le critère d’autorité, de hiérarchie, d’âge ou titre de qualification pour humilier, mépriser ou marginaliser quelqu’un.

*Jamais je ne l’ai vu éviter une personne qui se dirige vers lui. Peut-être que d’autres le font pour leur sécurité. Mais lui il vous accueillera et si c’est un mendiant il mettra la main dans sa poche et donnera ce qu’il peut, sinon il lui demandera de revenir.

*Jamais je ne l’ai vu entrer dans son Cabinet d’Etudes en se cachant des visiteurs ou en empruntant des portes secondaires pour échapper à toute attention des gens qui l’attendent.

*Jamais il n’entre dans son bureau sans faire le tour complet de salutation à tous les membres et collègues de son Cabinet d’Etudes, sauf s’il vient avant tout le monde.

*Jamais je ne l’’ai vu se fâcher ou piquer de colère contre quelqu’un ou suite à un problème quelconque.

Il est toujours calme, posé et égal à lui-même et ne réagit jamais à la provocation.

Je tiens également à lui exprimer toute ma reconnaissance, car sur le plan professionnel, il a aussi contribué à développer en moi des compétences et des expériences polyvalentes et transversales, notamment sur toutes les questions de l’expertise du développement à travers les programmes de suivi-évaluations confiés au Cabinet.

Dr KHB était un homme attachant et simple avec un sens de l’humain qui ne laisse indifférent à personne. Je ne saurais le remercier d’avantage pour la confiance qu’il m’a affiché pendant toute la durée de notre collaboration et surtout même pendant les moments complexes de ma santé auditive.

Depuis que je l’ai connu, il n’a jamais fait de l’argent, du gain ou du profit financier comme un objectif en soi. Il distribuait même tout ce qu’il gagnait de la main droite par sa main gauche. Je me rappelle même qu’à la fin de chaque mois il établissait une liste de personne qu’il souhaitait soutenir ou prendre en charge, sans compter les dons qu’il offrait à des personnes imprévues qui lui tombaient sous le nez quotidiennement.

Avec son style et son talent, même sans être un homme politique, il aurait acquis la notoriété (ici ou ailleurs), car à maintes reprises, je l’ai vu refuser, sans hésitation, des propositions venant des plus grands réseaux internationaux. Il aurait pu les accepter et mener une vie à l’international digne pour tout le reste de sa carrière. Qu’en avait-t-il à perdre ? Rien ! Si ce n’était, bien sûr, d’être loin de son pays d’origine.

Personnellement, je comprenais son refus de s’expatrier, car je connaissais qu’avec son talent il pouvait développer, même ici en Mauritanie, le meilleur réseau d’affaire, si bien sûr, toute chose était égale par ailleurs.

Je me remets à Allah SWT pour implorer sa miséricorde et solliciter sa grâce pour combler le vide dans lequel il nous laissé.

Mes vives condoléances :

*à sa brave épouse, à ses enfants (Ciré, Vieux, Elimane, etc.) et à tous les membres de sa famille sans exception (Cheikh Mback, Fatou Gueye, Ata, Mamie Gueye, Ousmane Fall, etc) .

*à l’oncle Ciré Kane, Safi Kane, Habiboullah Kane, Ciré Kane (dit vieux), Mamadou Tall, etc.

*à tous les parents et familles proches résidant de Tékane à Touldé Dimat

*à tous les membres de sa branche politique et à tout le peuple mauritanien

Inallillahi wo Inna illeyhi rajioune.

Que la terre lui soit légère

Qu’Allah SWT le rétribue pour tous les sacrifices qu’il a consentis sur ce bas monde.

Qu’Allah dans sa miséricorde l’accueille dans le meilleur de ses Paradis.

Amine !

Mamadou SY

Nouakchott le 10/01/2022