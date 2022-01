Ghazouani guéri, de retour au travail, mais explosion des cas

Testé positif au coronavirus (COVID-19) le 03 janvier dernier, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani est guéri. Il a repris le travail ce lundi 10 janvier 2022, selon un communiqué de la présidence de la République.

« En cette heureuse occasion, le président de la République exprime sa gratitude et sa reconnaissance aux présidents et dirigeants des pays frères et amis, pour les sentiments de solidarité et de compassion, qu’ils ont manifesté à son endroit. Il exprime, également, sa reconnaissance aux staffs médicaux nationaux, aux chefs de partis politiques, aux leaders d’opinion et à tous les citoyens » pour leurs prières.

Mohamed Cheikh El Ghazouani est déclaré guéri au moment où les cas de coronavirus (COVID-19) explosent dans le pays, sous la poussée du variant « Omicron » plus contagieux, mais moins létal.

Ainsi, le bilan du lundi 10 janvier publié par le Ministère de la santé, signale 667 nouveaux cas de contamination, deux (2) décès et près de 50.000 infections depuis mars 2020.