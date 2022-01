L’UPR ‘’clashe’’  le chef de l’opposition

Le parti/État dans tous ses états!!!L’Union pour la République n’apprécie les récentes sorties du chef de file de l’opposition Brahim Ould Bekaye, accusé d’exagération. Réagissant à la flambée sans cesse continue des prix des denrées alimentaires de première nécessité et à la répression des soutiens de Ould Abdel Aziz, le chef de l’opposition démocratique Brahim Ould Bakaye, les avait qualifiés de ‘’ violation des lois’’ et ‘’d’usage de violence à l’endroit de manifestants pacifiques’’.

Pour Ould Bekaye ,’’ le pouvoir utilise ses appareils sécuritaires pour réprimer les citoyens paisibles qui réclament la liberté et la vie décente, au lieu de mettre en place des politiques efficientes destinées à faire face à la quatrième vague du coronavirus et la hausse vertigineuse des prix’’. Enfin, le chef de l’opposition démocratique appela à la nécessité de respecter et satisfaire les doléances légitimes des citoyens que garantit la constitution.

Sortant de ses gonds, l’UPR évoque sans retenue «des déclarations contraires aux réalités » .

Pour l’UPR , ‘’les autorités sécuritaires ont simplement dispersé des sit in non autorisés’’, ajoutant que ‘’le gouvernement œuvre à la stabilisation des prix des produits de consommation, à la surveillance de l’approvisionnement des marchés et l’application stricte des mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus.’’

Le parti au pouvoir a appelé toutes les forces politiques à se départir de la culture destinée à « gagner le cœur des électeurs, par le biais d’enchères et de sophismes, qui n’attirent plus la sympathie, en temps de prise de conscience».

L’UPR a demandé à tous de soutenir les efforts déployés par les autorités publiques pour éradiquer la pandémie «l’instant n’étant pas aux positions négatives au service des agendas politiques mais à une conjugaison des efforts pour dépasser l’épreuve».

Des vidéos devenues virales de dispersion par la police à coups de matraques des soutiens de Ould Abdel Aziz devant le Centre national de Cardiologie où il venait d’être opéré ont été diffusées sur la toile.