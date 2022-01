Sit-in de soutien à la mesure relative au débarquement des sennes tournantes à Nouakchott

Plusieurs centaines d’acteurs issus de la filière pêche: artisanale usiniers/exportateurs, mareyeurs, vendeurs et vendeuses, membres d’organisations de la société civile….ont tenu un sit-in ce jeudi 6 janvier en fin de matinée sur la route de la plage.

A travers cette manifestation populaire, ces hommes et ces femmes, ont exprimé un soutien total à une mesure du Ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, contenue dans une lettre/circulaire en date du 31 décembre 2021.

Cet acte réglementaire ordonne le déparquement à Nouakchott, de toutes les prises des sennes tournantes opérées en Zone Sud, à la place du port de pêche de Tanit, qui était l’endroit réservé à cette activité sous le régime du président Mohamed Abdel Aziz.

Le collectif des usiniers et exportateurs de la Zone Sud, les mareyeurs, les vendeurs de poissons….estiment que cette nouvelle mesure gouvernementale « permettra un approvisionnement correct du marché en poissons à Nouakchott et dans les régions, un fonctionnement optimal des 40 usines de traitement des ressources halieutiques implantées dans la capitale, mais aussi la préservation de plusieurs milliers d’emplois fragilisés par la crise profonde touchant les unités industrielles du fait de la politique hasardeuse de la décennie précédente ».

L’enjeu de ce sit-in est lié à la réduction de l’ampleur de la pratique des unités de farine (Moka) de poissons implantées à

Nouadhibou.

Cette activité précédemment favorisée par l’autorisation de débarquement des prises des sennes tournantes au Port de Pêche de Tanit, est dénoncée comme «un véritable pillage des ressources

halieutiques nationales».