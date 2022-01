Sports… Sports… Sports…

Mourabitounes-CAN2021 : Didier Da Rosa travaille sur le présent et le futur de la Mauritanie

Le sélectionneur des Mourabitounes a publié une liste de 28 joueurs où les cadres, à l’image du défenseur Abdoul Bâ et de l’attaquant Adama Ba, ont été retenus, tout en ouvrant la voie à l’avenir, en retenant dans son groupe Beyatt Lekweïry (16 ans) et Mohamed El Mokhtar (19 ans).Pour sa deuxième phase finale de la CAN, la Mauritanie aura un premier objectif : obtenir au moins le succès qu’elle n’avait pas eu en 2019, avec un revers (1-4, contre le Mali) et deux nuls (0-0) contre la Tunisie et l’Angola.

Second objectif : passer au deuxième tour. Pour cela, Didier Da Rosa a bâti autour des cadres d’expérience, comme Abdoul Ba (Al Ahly Tripoli, Libye) et Adama Ba (RS Berkane) – avec de nouveaux arrivants, à l’instar de Souleymane Doukara (Giresunspor, Turquie) et Pape Ibnou Ba (Havre, France).Avec ces deux derniers attaquants, Da Rosa qui a pris le relais de son compatriote Corentin Martins, en Novembre dernier, a trouvé les profils offensifs qui manquaient à son équipe peinant à scorer. Rappelons ici qu’ont été écartés, pour des raisons de santé, Bakary N’Diaye et Souleymane Anne évoluant respectivement en Grèce et en Belgique.

Parce qu’il faut aussi penser à l’avenir, le technicien français a décidé d’inclure les jeunes Beyatt (16 ans) et El Mokhtar (19 ans), anciens pensionnaires de la sélection U20. Présenté comme une pépite locale, Beyatt joue le championnat local sous les couleurs de l’AS Douanes. Une des vedettes de la sélection mauritanienne des U20, il avait malheureusement manqué, à cause d’une blessure, la phase de la CAN Total Energies 2021 que son pays abrita en Février-Mars dernier. Contrairement à Beyatt, Mohamed El Moktar a joué cette compétition, même s’il n’a pu aider son pays à se qualifier pour le second tour de premier grand tournoi organisé en Mauritanie. Le jeune gardien est considéré comme l’avenir à ce poste où la Mauritanie tarde à trouver une perle rare. Ces deux footballeurs viendront grapiller des minutes de jeu mais, aussi et surtout, apprendre au contact des cadres des Mourabitounes et des adversaires de leur poule : Gambie et Mali, des pays de la zone Ouest A, et la Tunisie, une sélection qui compte dans le football africain.

Liste des 28

Gardiens : Babacar Diop (FC Nouadhibou, Mauritanie), M’Backé N’Diaye (Nouakchott Kings, Mauritanie), Mohamed El Mokhtar (AS Douanes).Défenseurs : Abdoul Ba (Al-Ahly Tripoli, Libye), Diadé Diarra (Grand Ouest Association Lyonnaise FC, D4 France), El Hassen Houeïbib (Al-Zawraa SC, Irak), Harouna Abou Demba (sans club), Souleymane Karamoko (AS Nancy, D2 France), Aly Abeïd (Valenciennes FC, D2 France), Houssen Abderrahmane (Royal Francs Borains, D3 Belgique), Abdoulkader Thiam (US Boulogne, D3 France).Milieux de terrain : Mohamed Dellah Yaly (sans club), Guessouma Fofana (CFR Cluj, D1 Roumanie), Ibréhima Coulibaly (Le Mans FC, D3 France), Yacoub Sidi (AS Vita Club Kinshasa, RD Congo), Khassa Camara (North East United FC, D1 Inde), Almike Moussa N’Diaye (Grand Ouest Association Lyonnaise FC, D4 France), Mohsen Bodda (FC Nouadhibou, Mauritanie), Mahmoud Abdallahi (NK Istra 1961, D1 Croatie), Mohamed Soueïd (FC Nouadhibou, Mauritanie), Beyatt Lekweïry. Attaquants : Aboubakar Kamara (Aris Salonique FC, D1 Grèce), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou, Mauritanie), Oumar Camara (Beroe Stara Zagora, D1 Bulgarie), Adama Ba (Renaissance de Berkane, D1 Maroc), Souleymane Doukara (Giresunspor, D1 Turquie), Idrissa Thiam (ASAC Concorde Nouakchott, Mauritanie), Pape Ibnou Ba (AC Le Havre, D2 France).

-------------------------------------------------------

Préparatifs CAN 2021 : La Mauritanie et le Burkina Faso se neutralisent

Pour son premier test-match amical, la Mauritanie a concédé le nul (0-0) face au Burkina Faso. Ce duel a eu lieu à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis, le jeudi 30 Décembre 2021. Une rencontre alléchante où, en l’absence de plusieurs cadres à l’image de Bertrand Traoré, les Étalons ont essayé de contrôler le match. Mais, plus rodés après trois jours de préparation, les Mourabitounes y sont mieux parvenus, sans toutefois scorer, en dépit de tous leurs efforts. On notera qu’ils ont joué les douze dernières minutes à 10 contre 11, le géant arrière central, Abdoul Bâ (2,03 m), qui remplaçait Hassan Houebib, avait écopé d’un carton rouge. La Mauritanie jouera son prochain match amical contre le Gabon le mardi 4 Janvier 2022.

-------------------------------------------------------

Mourabitounes : Cérémonie de remise du drapeau par le MCJSRP au capitaine

Le capitaine des Mourabitounes, Mohamed Delahy Yali, a reçu, vendredi 24 Décembre, le drapeau de la Mauritanie des mains du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, monsieur Mokhtar Ould Dahi, lors d'une cérémonie traditionnelle organisée au camp de base de l'équipe nationale à Nouakchott. L’événement s'est déroulé en présence du président de la Fédération mauritanienne de football, monsieur Ahmed ould Yahya, et des membres du staff technique et administratif de l'équipe nationale.

Dans un bref discours, le ministre a exhorté les joueurs à porter haut le drapeau et tout faire en leur pouvoir pour décrocher des résultats satisfaisants, lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations- Cameroun 2021. « L'État mauritanien, au premier rang duquel le président de la République, SEM Mohamed ould Cheikh Al-Ghazwani, ainsi que le gouvernement, ne ménageront aucun effort pour soutenir et encourager l'équipe nationale, au plan moral et matériel ».

Pour sa part, le président de la FFRIM a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'État à l'équipe nationale. Il a affirmé que tous les préparatifs préparatoires de la Coupe d’ Afrique des Nations sont effectués avec une prise en charge financière complète par le gouvernement mauritanien. « Les joueurs se sont engagés à matérialiser sur le terrain les aspirations du peuple mauritanien et à suivre à la lettre les recommandations des pouvoirs publics. Ils entendent tout mettre en œuvre pour représenter dignement la Mauritanie, en décrochant de bons résultats lors de la CAN », dira-t-il.

Signalons que les Mourabitounes ont quitté Nouakchott samedi 1er janvier pour débuter leur préparation en vue de la CAN 2021. Après une escale au Sénégal, la sélection nationale a poursuivi son voyage en direction d’Abu Dhabi. Le groupe de Didier Da Rosa arrivera aux Émirats arabes unis en ordre dispersé.

-------------------------------------------------------

Retour du huis clos dans les stades

Compte tenu de la situation sanitaire du pays marquée par l’augmentation importante du nombre d’infections au COVID-19 et à ses variants, d’une part, et, d’autre part, de la décision des autorités sanitaires de faire respecter scrupuleusement les mesures-barrières, la Ligue Nationale de Football (LNF) a décidé de remettre en application, à compter du lundi 3 Janvier 2022, le protocole sanitaire de la Commission Médicale de la FFRIM. Tous les matches organisés par le LNF se joueront donc à huis clos. Ledit document sera mis à la disposition de l’ensemble des clubs qui devront l’appliquer scrupuleusement. Enfin, la LNF a le regret d’informer que l’accès des stades est interdit au public sportif qui pourra néanmoins suivre les rencontres de la Super D1 sur la chaîne Arriadia MR.

-------------------------------------------------------

Karaté : Samba Baba Diallo décroche l’argent à Saint-Louis

Le budoka mauritanien Samba Baba Diallo de Tenshokai Karaté Club a décroché la médaille d'argent à la deuxième édition des Internationaux Masters de Saint Louis. Une équipe mauritanienne mixte avait pris part à cette compétition qui s’est achevée dimanche. Organisé par le Sor Karaté Club, en collaboration avec la FSKDA (Fédération Sénégalaise de karaté et disciplines associées) et la ligue de karaté de Saint-Louis, le tournoi a regroupé 250 combattants.

« Il a permis au public d’assister à des combats de haute facture et d’une qualité technique remarquable, et constitue », selon les organisateurs, « une bonne opportunité pour les jeunes de s’exprimer ».