Haidara, le particulier de feu Kane Hamidou Baba toujours  cloué au lit

Accidenté avec les présidents Kane Hamidou Baba et Ba Alassane Soma ''Balas'', de retour d’Ouadane, Lemrabott Cheikh Haidara est toujours cloué au lit, quelques semaines après l’accident qui a emporté le président de la CVE. C’est avec peine que ses enfants l’ont transporté à la prière funéraire de son ami de 42 ans, Kane Hamidou Baba, nous a-t-il expliqué, très ému, ce matin, au téléphone.

En effet, selon les examens qu’il a subis, il a eu deux côtes et une clavicule traumatisées pour ne pas dire cassées, lesquelles ont été immobilisées par les spécialistes à l’hôpital. Haidara qui a été de toutes les campagnes du MPR et de la CVE raconte qu’il a perdu l’un de ses meilleurs amis et frères ; il a côtoyé Kane depuis les bancs de l’école, raconte-t-il. Je puis affirmer que je connais l’homme mieux que quiconque. « Il suffisait que je voie son visage pour comprendre ce qu’il souhaite ou mijote. » « Hamidou Baba est un homme hors pair, il est très difficile de savoir lequel des mauritaniens lui est le plus proche, tellement il est courtois et affable; la prière funéraire du 27 décembre à la mosquée Ibn Abass l’a démontré, tous les mauritaniens sont venus dans leur diversité lui rendre un vibrant hommage », s’est réjoui Haidara qui estime que, même s’il a laissé beaucoup d’orphelins, sa disparition aura quand même permis de rassembler les mauritaniens de toutes les couches, acteurs politiques de toutes les obédiences. ‘’J’espère qu’ils en tireront tous une leçon pour refonder la Mauritanie sur des base plus justes, plus égalitaire, plus fraternelles et réellement démocratique’’, dira-t-il.

Parlant des dernières discussions qu’ils eues à Ouadane, Haidara révèle que l’homme avait beaucoup d’ambitions pour son pays, pour le dialogue en gestation et pour les efforts déployés en direction de la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale. A la question de savoir comment les militants et sympathisants de la CVE et du MPR pourraient se relever de ce coup du sort, relever le défi et combler le vide qu’il a laissé, Haidara jure qu’il ne ménagera aucun effort pour que tous se mobilisent afin de reprendre le flambeau. ‘’Le grain qu’il a semé germera et son combat sera poursuivi, c’est l’hommage que nous lui devons’’, affirme-il.