315 cas de contamination au coronavirus dimanche

La Mauritanie est plongée dans une nouvelle vague de contaminations au coronavirus (COVID-19), sous la poussée du variant « OMICRON ».

Une tendance parfaitement illustrée par les chiffres de la journée du dimanche 02 janvier, au cours laquelle les services du Ministère de la Santé ont enregistré 315 cas d’infections et deux (2) décès.

Par ailleurs, on constate une montée en flèche des cas graves et des morts au cours des derniers jours.

Serions-nous rattrapés par notre relâchement irresponsable dans l’observation des mesures barrières ?

Cette vague est notée quelques jours après un rassemblement de l’Union Pour la République (UPR), le principal parti de la majorité, qui a réuni plusieurs milliers de personnes.