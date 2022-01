ElMina : Les Bourgeons de l’Espoir vont en guerre contre la recrudescence de la criminalité

Face à la vague d’insécurité et de la montée de la criminalité dans la moughataa d’ElMina, l’Association les Bourgeons de l’Espoir se mobilise. Mme Salamata Barry, présidente de ladite association a supervisé, Samedi 2 janvier 2022, à ElMina, le lancement d’ une vaste campagne de sensibilisation sur le combat contre le crime et l’insécurité, devant un parterre d’invités, des membres de familles et des adhérentes. Cette campagne, financée par l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique en Mauritanie, d’une durée de trois mois, cible les quartiers de Kebbet Mendez, Dar elBeida et Mekke.

Cette campagne s’inscrit, a expliqué Mme Salamata Barry, dans le cadre du projet de Sensibilisation des Organisations de la Société Civile et de la population cible (les familles les plus vulnérables et les jeunes en situation difficile) sur la lutte contre la criminalité et l'insécurité afin de renforcer leurs capacités techniques et création d'AGR en faveur des familles et des jeunes. ‘’Dans ce cadre, pour mener le combat contre le crime et l’insécurité, il est important de sensibiliser, de former et de mettre en place des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes en situation difficile qui sont la proie facile à la radicalisation ; et aussi en faveur des familles les plus vulnérables cibles du projet’’, a-t-elle préconisé. Des personnes ressources et des paires éducateurs vont descendre sur le terrain pour prêcher la bonne parole.

Ainsi cette campagne va contribuer à l’éveil et la conscientisation des populations et des jeunes ciblés par des ateliers de sensibilisation pour mener le combat contre le crime et l’insécurité et mettre en place des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des familles les plus vulnérables en situation difficile qui sont la proie facile à la radicalisation.

De façon spécifique, il s’agira d’informer et former les personnes cibles du projet sur les valeurs de la vie et promouvoir le vivre ensemble dans la diversité des cultures, afin de réduire les risques d’adhésion des jeunes aux différentes formes de la délinquance. Plusieurs personnes dont des jeunes se sont relayés pour dénoncer la recrudescence de la délinquance et appeler les délinquants à revenir à la raison. Ils espèrent ainsi les convaincre et retrouver du coup la quiétude dans les différents quartiers de leur moughataa.

Créée en 2008, l’association dénommée les Bourgeons de l’Espoir est reconnue par Récépissé N° 354/MINTD délivré le 28 Juillet 2009, elle œuvre pour la réalisation des objectifs de Développement durable notamment l'Éducation pour Tous, la lutte contre le crime et l’insécurité sous toutes ses formes. Elle est active dans les domaines de la scolarisation des enfants, de l’alphabétisation, de la lutte contre la déperdition scolaire et la violence en milieu scolaire des filles les plus vulnérables.