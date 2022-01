Le président du SJM appelle les journalistes à œuvrer pour la consolidation de l’unité nationale

Dans un bref entretien qu’il a accordé au site internet Essaha, le président du Syndicat des Journalistes mauritaniens (SJM), Ahmed Taleb Maaloum a demandé aux journalistes mauritaniens de contribuer, à travers leur travail important de tous les jours, au renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale. Selon lui, la Mauritanie est pays multiculturel et multiethnique, elle doit alors tirer profit de cette diversité. « Les populations mauritaniennes ont vécu durant des siècles en parfaite harmonie, en parfaite symbiose et doivent par conséquent poursuivre et consolider cette cohabitation, ce vivre ensemble », a indiqué le président du SJM avant d’appeler la presse à sensibiliser et à éduquer les citoyens afin de les amener tous à préserver leurs valeurs communes. « Dans le contexte actuel, les mauritaniens doivent rester unis et forts, le pays a besoin d’un système éducatif et d’un système de santé performants, comme il a besoin d’une armée forte capable d’assurer la sécurité des populations et de leurs biens. »

Cette sortie du président du SJM vient en écho à l'appel du président de la HAPA, Hussein Medou envers les médias publics et privés à respecter la diversité culturelle du pays dans leurs grilles de programmes, conformément à la Constitution du pays.