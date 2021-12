La Mauritanie va vers l’organisation d’élections professionnelles. C’est dans cette perspective que le Ministre de la Fonction Publique et du Travail a présenté une communication relative au sujet à l’occasion de la réunion hebdomadaire du gouvernement, décalée au jeudi 30décembre 2021 à cause de la visite en Algérie du président

Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Cette communication a pour objectif «de mettre en place une feuille de route qui définit les règles pratiques et la procédure d’organisations de ces élections professionnelles en Mauritanie», explique le communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres.

Ces consultations permettent de désigner les représentants du personnel et devraient être organisées par l’employeur dans toutes les entreprises dont la taille sera déterminée par la loi.